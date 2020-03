Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena nimmt mobile Station für Corona-Tests in Betrieb

In der Stadt Jena wird am Montag die erste mobile Corona-Teststelle eröffnet. Sie befindet sich auf dem Parkplatz unterhalb der Lobdeburg in Lobeda-Altstadt. Bürger sollen dorthin aber nur nach Aufforderung kommen. Patienten fahren mit ihrem Auto in ein Zelt, in dem dann die Abstriche genommen werden. Die Untersuchung der Proben erfolgt später in einem Labor. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bürger, die ohne vorherige Anmeldung spontan dorthin fahren, werden nicht auf den Corona-Virus getestet. Wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte, handelt es sich um Gemeinschaftsprojekt mit der Firma Dr. med. Kielstein – Ambulante Medizinische Versorgung. Testmöglichkeiten im Süden Jenas verbessern Die Absperrungen, die wie eine XXL-Wendeschleife Autofahrer zu dem aufgebauten Zelt leiten, hat der Kommunalservice Jena (KSJ) kurzfristig aufgebaut. Am Wochenende inspizierte bereits Lobdeburg-Spaziergänger die Anlage, konnten sich aber zunächst keinen Reim darauf machen. Wie Rathaus-Sprecher Kristian Philler am Sonntag sagte, wurde die Teststelle eingerichtet, um die Testmöglichkeiten im Südraum Jenas zu verbessern. Die Firma Kielstein betreibe bereits an mehreren Praxistandorten Anlaufpunkte für infektiöse Patienten oder deren Angehörige, welche über einen separaten Zugang verfügen, also räumlich vollständig von dem normalen Patientenbetrieb abgetrennt sind. Die Stadt stellt klar, dass es niemandem unangenehm sein müsse, die Test-Station aufzusuchen. Corona könne jeden treffen. Auskunft zu Corona gibt die Stadt Jena unter 03641/49 22 22, die Fiebersprechstunde hat die Telefonnummer 03641/49 33 33. Ausgangsschein ist in Jena nicht erforderlich Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) teilte der Redaktion mit: „Mittlerweile sind neben den mehr als 50 Mitarbeitern für die Telefone etwa 50 weitere Kollegen für die E-Mails zuständig. Insgesamt haben wir den Personalstab des Gesundheitsamtes bereits mehr als verzehnfacht.“ Zuletzt gab es klagen über die schwere Erreichbarkeit der Hotline. Die seit Sonntag, 0 Uhr, gültige strengere Verfügung der Stadtverwaltung hat einige Rückfragen ausgelöst. Eine hieß: Müssen jetzt alle eine Ausgangsschein vorweisen, wenn sie auf Arbeit wollen? „Nein, das müssen die Jenaer nicht“, sagte Kristian Philler. Es handele sich nicht um eine Ausgangssperre. Grundsätzlich könne jeder auch weiterhin allein, zu zwei oder mit Familienangehörigen auf die Straße gehen. Engerer Kontakt oder Gruppenbildung sei aber unbedingt zu vermeiden. Diese wirksam zu verhindern, sei Ziel der nochmals geschärften Allgemeinverfügung.