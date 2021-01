Jena: Schienenbrüche verursachen Einschränkungen

Zwei Schienenbrüche haben zuletzt den Jenaer Nahverkehr beschäftigt. Am Sonntag mussten Fahrgäste kurzzeitig zwischen dem Damaschkeweg und der Winzerlaer Straße in den Schienenersatzverkehr einsteigen. Am Dienstagmorgen kam es zwischen den Haltestellen Lobeda und dem Gleisdreieck Lobeda zu Einschränkungen. Der Jenaer Nahverkehr erklärt die Ursache.

„Die Kälte, verbunden mit schnellen Temperaturwechseln führten zu den Schienenbrüchen“, sagt Sprecherin Theresa Schödensack. Bemerkt würden solche Schäden oft von den Straßenbahnfahrern, deren geschulte Ohren beim Drüberfahren „unnormale Geräusche“ wahrnehmen oder eine Form von „Ruckeln“.

Wenn nicht gehandelt wird, droht eine Entgleisung

„Sobald es jemand mitbekommt, wird die Strecke gesperrt“, sagt die Sprecherin, da schlimmstenfalls eine Entgleisung nachkommender Bahnen droht. Die Bahnen für die Streckenkontrolle, die täglich unterwegs seien, spürten ebenfalls Schäden auf.

Die beiden Schienenbrüche waren unterdessen relativ schnell behoben: Am Montag wurde für zwei Stunden ein Schienenersatzverkehr auf der Linie 2 zwischen Winzerla und Stadtzentrum eingesetzt, um den Bruch zu verschweißen. Am Dienstagmorgen dauerte die Sperrung nach Nahverkehrs-Angaben eine Stunde an, die Linien 4 und 5 wurden über den Göschwitzer Bahnhof umgeleitet. Sollte der Bruch größer sein, ist bei besserer Witterung eine sogenannte Passschiene einzusetzen, heißt es.