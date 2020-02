Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jena: Schlagzeug zum Ausprobieren

Alle jungen Leute, die Lust haben, sich einmal als Schlagzeuger zu versuchen, sind am kommenden Samstag zu einem offenen Trommel-und-Rhythmus-Workshop ins „Klanghaus 1“ in der Theobald-Renner-Straße 1 in Lobeda-West eingeladen.

Mit Alexander Radziewski hat der Blasmusikverein Carl Zeiss Jena dafür den Solopauker der Hamburger Symphoniker zu Gast. Der ausgemachte Spezialist für Schlagwerk ist in allen Stilrichtungen zu Hause, neben seinem Hauptengagement im klassischen Sinfonieorchester ist er oft ein gern gesehener Gast unter anderem bei Aufführungen von Musicals wie „Cats“, „Phantom der Oper“ oder „König der Löwen“.

Der Workshop ist konzipiert für interessierte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Von 9.30 bis 11 Uhr ist eine aktive Teilnahme am Workshop möglich, eine passive Teilnahme ist den ganzen Tag möglich. Alles ist kostenlos, Voranmeldung ist nicht erforderlich, wie man beim Blasmusikverein Carl Zeiss betont. Es kann also am Samstag jeder kommen, der mal auf die Pauke hauen will. Und vielleicht kann ja daraus noch mehr werden, zum Beispiel auch ein Musikschulkurs in Sachen Schlagzeug.