Jena: Schneeballattacke auf Autofahrer – Auch Räumfahrzeuge haben es schwer im Schnee

Als ein Mann Montagabend die Westbahnhofstraße in Jena entlang fuhr nahmen das mehrere Jugendliche zum Anlass ihre Schneeballweitwurfkünste unter Beweis zu stellen.

Der Pkw des Mannes wurde so sehr attackiert, sodass der Fahrzeugführer ausstieg und die Jugendlichen ansprach, um den Grund der Attacke zu hinterfragen. Doch laut Polizeiangaben eskalierte die Situation: Die jungen Menschen kamen auf den Zeugen zu und beschimpften diesem massiv.

Als der Mann wieder in seinem Fahrzeug saß, hörte er nur noch einen dumpfen Schlag gegen sein Auto, da eine Person aus der Gruppe heraus gegen seinen Pkw getreten hatte. Als er sein Handy zückte und aus dem Pkw stieg, rannten die Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen davon. Eine kurze Verfolgung blieb erfolglos, die Personen konnten unerkannt flüchten. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Schneechaos auch für Räumfahrzeuge schwer zu händeln

Selbst die Räumfahrzeuge hatten es am Montag aufgrund des Wetters schwer, auf der Straße zu bleiben. In der Hugo-Schrade-Straße Ecke Wanderslebstraße in Jena kam ein Streufahrzeug von der schneebedeckten Straße ab und rutschte gegen ein geparktes Fahrzeug. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, lediglich an dem abgestellten BMW entstand Sachschaden.

Weitere Meldungen zum Schneechaos in Thüringen gibt es auf unserem Live-Blog.

Weitere Polizeinachrichten aus Ostthüringen: