Jena: Showfassade gibt Vorgeschmack auf die neue Bibliothek

Kleiner Vorgeschmack auf den Bibliotheks- und Bürgerservice-Neubau: Ein Schau-Element steht am Theater-Vorplatz in Jena. Es zeigt, wie in etwa die Fassade beim Blick vom Schillergäßchen her aussehen wird.

Kleiner Vorgeschmack auf den Bibliotheks- und Bürgerservice-Neubau: Ein Schau-Element – rechts im Bild – steht jetzt am Theater-Vorplatz.

Die so genannte Showfassade zeigt, wie in etwa das Gebäude-Äußere beim Blick vom Schillergäßchen her wahrzunehmen sein wird. Gut zu erkennen ist an dem Bauteil die Idee der Architekten, mit den Fassadenelementen an Buchrücken zu erinnern.

Im Herbst 2019 war mit dem Tiefbau begonnen worden. Für Mitte 2023 ist die Fertigstellung des 24-Millionen-Euro-Vorhabens geplant.