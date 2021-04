Jena stellt Tests auch für Kitas zur Verfügung

Jena Die Stadt Jena übernimmt die Versorgung der Schulen und Kindergarten mit Corona-Schnelltests

Der Krisenstab Jena hat entschieden, ab Schulbeginn nach den Osterferien in allen Schulen und Kitas der Stadt die Versorgung mit Corona-Schnelltest sicherzustellen. Das Land Thüringen hatte bereits angekündigt, die Schulen mit Testkits versorgen zu wollen. Sollte es gerade in der Anfangsphase dabei zu Lieferengpässen kommen, sind genügend Testkapazitäten durch die Stadt Jena sichergestellt. Auch die bisher unklare Versorgungssituation bei den Jenaer Kitas wird in der nächsten Woche durch die Stadt Jena ausgeglichen.

Bürgermeister Christian Gerlitz zu der Entscheidung: »Ich bin sehr dankbar dafür, dass alle an einem Strang gezogen haben, um trotz steigender Inzidenz einen sicheren Kita- und Schulbetrieb zu gewährleisten.«

Jena will Schließungen der Schulen vermeiden

Darüber hinaus steht die Stadt Jena im Austausch mit dem Freistaat, um mögliche Schließungen bei der zeitnah zu erwarteten Überschreitung der Inzidenz von 150 durch weitere Infektionsschutzmaßnahmen zu vermeiden. Ab diesem Wert hat das Land Thüringen verschärfte Regelungen oder Schul- und Kitaschließungen verfügt.

Angesichts der nahezu überall verzeichneten Überschreitung der 150er-Marke im gesamten Bundesland erwartet der Krisenstab Jena, dass der Freistaat landesweit einheitliche Maßnahmen ergreift, um den sonst nicht zu vermeidenden Flickenteppich innerhalb Thüringens zu verhindern.

Neue Allgemeinverfügung gilt ohne Änderungen

Mit lediglich kleineren redaktionellen Änderungen aufgrund der neuen Thüringer Corona-Verordnung, wurde die bestehende Allgemeinverfügung der Stadt Jena bis zum 3. Mai verlängert. Neue Regelungen ergeben sich dadurch nicht.