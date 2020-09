Jena: Unbekannte stehlen Moped – Verkehrsunfall mit Verletzten

Die Polizei in Jena ermittelt in einem Diebstahlsfalls und wegen eines Verkehrsunfalls (Symbolbild).

Unbekannte haben im Zeitraum von Anfang September bis Montag ein grünes Moped der Marke Simson aus einer verschlossenen Garage in der Siedlung in Tautenhain gestohlen. Das Kleinkraftrad sei seit mehreren Jahren nicht angemeldet gewesen und nur in der Garage gelagert worden.

Die Täter hatten sich laut Polizeiangaben durch ein Seitenfenster der Garage unerlaubt Zutritt verschafft. Von innen konnten sie dann das Garagentor öffnen und mit dem Moped unerkannt entkommen. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 036428 - 640 entgegen.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Weil ein 40-jähriger VW-Fahrer am Montag auf der B 7 in Richtung Bürgel einen Abbiegefehler beging, wra er mit einem 21-jährigen Toyota-Fahrer kollidiert. Der 40-Jährige war laut Polizeiangaben beim Abbiegen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Er hatte versucht gegenzulenken und bremste stark ab.

Ein entgegenkommender Toyota-Fahrer, der in Richtung Jena unterwegs war, konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Beide Fahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

