Jena: Weiterer Todesfall nach Corona-Infektion

Jena. Zudem gibt es 22 Neuinfektionen in der Stadt.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden bis Dienstagabend 22 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Neun Personen konnten hingegen als genesen eingestuft werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

Zudem gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. In Jena sind damit nun sechs Personen an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben.

Die Statistik von Dienstag, Stand 24 Uhr:

Anzahl aktiver Fälle: 192

Davon in den vergangenen 24 Stunden: 22

Stationäre Fälle: 7

Davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 101

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 93,2

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 687

Gestorbene insgesamt: 6

Genesene insgesamt: 489

davon in den vergangenen 24 Stunden: 9