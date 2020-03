Jena: Wenn man mit dem Hund nicht Gassi gehen kann

Vormittags gegen 11 Uhr auf der Wiese am Steinkreuz. Die Sonne scheint schon ziemlich kräftig, aber sie hat es schwer gegen die noch anhaltende Kälte. Der Parkplatz ist indes schon ganz gut gefüllt. Und im weiten Areal sieht man auch einige Leute, die entweder allein oder mit Hunden unterwegs sind. Bianka Werchan gehört dazu. Sie hat an jenem Vormittag drei Hunde an der Leine, die sie ganz schön auf Trab halten. Denn die Vierbeiner sind quicklebendig, tollen herum, was das Zeug hält und erfreuen sich an der Natur.

Gerade jetzt enorm wichtig, den Hund zu beschäftigen

Doch die Hunde sind nicht Bianka Werchans Eigentum. Sie hat Stella, Dima und Spike, wie die Hunde heißen, vorher mit dem Auto bei verschiedenen Hundebesitzern abgeholt. Gemeinsam dürfen sie mit der Hunde-Betreuerin Gassi gehen, weil Frauchen oder Herrchen es selber nicht können und deshalb gern auf die Hilfe von Bianka Werchan zurückgreifen. So sind in dem Hunde-Trio an jenem Vormittag auch Tiere unter anderem von einer Ärztin und einer Pflegerin dabei, die derzeit stark eingebunden sind in die Bewältigung der Corona-Krise.

Die langjährig erfahrene Tierschützerin, die einige Jahre auf der Insel Gran Canaria eine Hunde-Auffang-Station betrieben hat, hat Anfang des Jahres einen Gassigeh-Service eröffnet. Dabei geht sie mit Hunden Gassi, weil deren Halter vor allem wegen der beruflichen Einbindung oder gesundheitlicher Probleme das nicht selber tun können.

Wie wir alle ist auch Bianka Werchan nun völlig überrascht worden von der Corona-Krise. Und so finden sich zahlreiche Bürger in Quarantäne wieder oder trauen sich nicht mehr so oft in die Öffentlichkeit, obwohl ja laut städtischer Verfügung zur Corona-Krise das Gassigehen mit Hunden weiter erlaubt ist. Deshalb möchte die Gassigeh-Expertin nun verstärkt helfen, dass Hunde trotzdem zu ihrem Gassigehen kommen.

„Ich hole die Hunde nach einem ausführlichen Informationsgespräch (natürlich auch telefonisch) über den Hund und seine möglichen Eigenarten bei den Besitzern ab. Und wir machen einen unverbindlichen Ausnahmevertrag für die aktuelle Zeit der Corona-Krise“, sagt Werchan, die ja damit die Verantwortung für das Tier übernimmt. Dann überlegt sie, zu welcher Gassigeh-Gruppe er am besten passt und welche Route mit ihm am geeignetsten ist. Nach der Zusammenstellung der Gruppe geht es schließlich mit dem Wagen hinaus auf die Wiesen am Steinkreuz, bei Göschwitz oder anderswo rings um Jena. Das tut dem Hund sehr gut, sagt Werchan. Dreimal am Tag müsste er schon für etwa 20 Minuten an die frische Luft. Wenigstens aber ein bis zwei Mal, wovon ein Gang länger sein sollte. Den könne sie gern übernehmen.

Überhaupt: Was stellt man mit dem geliebten Vierbeiner an, in dieser Zeit, da viele Menschen zu Hause sind? Gerade jetzt sei es enorm wichtig, den Hund zu beschäftigen, rät die Tierbetreuerin. Man solle dem Hund Kopf-Aufgaben geben, zum Beispiel Spielzeug suchen oder Leckerli an versteckten Stellen aufspüren. Hunde müssten beweglich bleiben. Und von diesen Vierbeinern gibt es in Jena derzeit allein rund 3400 angemeldete Tiere.

Infos und Beratung: Bianka Werchan, Telefon 0152/21 30 86 55