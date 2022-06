Jena: Zwätzener Sommerfest mit viel Musik von Classic-Night bis Punk-Rock

Jena. Mal ruhiger, mal lauter: Besonders eines der vier Konzerte ist auch eine Erinnerungen an Ralf Kleist.

Auf dem Gelände der Landwirtschaftsanstalt beginnt am heutigen Donnerstag das Zwätzener Sommerfest. Das Fest und besonders die Classic-Nacht am Sonnabend ab 20 Uhr mit Pianist Martin Kohlstedt wird zu Ehren von Ralf Kleist gegeben, der vor einem Jahr, am 2. Juli, überraschend verstorben war, und der dieses Fest wie viele weitere in Jena über Jahre organisierte und begleitete.

Zum Auftakt sind am Donnerstag ab 20 Uhr „Ramm Tamm Tilda“ in Aktion, um weltoffene Straßen-Tanz-Musik zum Besten zu geben. Ein Novum ist der Punk-Rock-Abend am Freitag ab 19.30 Uhr. Nach Zwätzen kommen drei kleinere Bands aus Leipzig; insgesamt elf junge Frauen spielen an diesem Tag rockig bis punkig. „Wir wollen möglichst vielen Menschen mit der Musik abholen“, sagt Michael Ilmer von der Kulturkirche Löbstedt zu dem Programm-Schwerpunkt. Endlich solle auch wieder jungen Musikerinnen eine Bühne geboten werden.

Für den Sonntagmorgen, 3. Juli, 10 Uhr lädt Pfarrerin Marianne Willer zu einem Open-Air Gottesdienst ein. Danach gab es eine kurzfristige Änderungen im Programm: Markus Teuscher wird ab 11.15 Uhr ein Mitmachprogramm für Kinder bieten. Freunde der zunächst angekündigten Künstlerin bedauerten dies.

Organisiert wird das Fest von der Kulturkirche Löbstedt sowie dem Ortschaftsrat Zwätzen. Mit Jenaer Bier aus der Papiermühle und verschiedenen Speisen sind alle gastronomische Fragen geklärt. tb

Einzelkarten für alle vier Konzerte und ein Kombi-Ticket sind in der Tourist-Information Jena oder online über das Ticketportal erhältlich und an der Abendkasse in der Naumburger Straße 98.