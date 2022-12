Jenaer Bigbands mit neuem Leiter präsentieren Weihnachtskonzert

Sie freuen sich auf viele Gäste zum Weihnachtskonzert der Bigbands am Samstag: Musiker Klaus Wegener (links), die Leiterin der Musik- und Kunstschule, Yvonne Krüger, und der neue Leiter der Jenaer Bigbands „Masters of Muppet“ und „Blue Beans Big Band", Yuniet Lombida.

Jena. Der kubanische Musiker Yuniet Lombida saß im Lockdown fest in Berlin: Welch ein Glück für die Bigbands der Musik- und Kunstschule Jena.

Eigentlich sollte es für den kubanischen Musiker nur ein kurzer Aufenthalt in Berlin werden. Eine CD zum Musikprojekt „Mozart und Mambo“ sollte in Deutschland abgemischt werden, doch dann war Yuniet Lombida gezwungen zu bleiben – Corona-Lockdown: Rückflug nach Havanna unmöglich. Welch ein Glück für Thüringens Musikschulen. Mittlerweile studiert Yuniet Lombida an der Musikhochschule in Weimar noch einmal Jazz-Saxophon. In der kubanischen Heimat war sein Studium eher klassisch ausgerichtet, im Bereich Jazz habe er sich weiterbilden wollen. An der Musikschule Gera unterrichtet er nebenbei und er übernahm nun auch die Leitung der Bigbands der Jenaer Musik- und Kunstschule, die bisher von Georg Maus geleitet wurden.

„Wir sind so froh darüber, dass wir Yuniet Lombida für die Leitung gewinnen konnten“, sagt Yvonne Krüger, Leiterin der Musik- und Kunstschule. Es sei Glück um viele Ecken gewesen, dass die Leitung so schnell neu besetzt habe werden können.

Im Oktober gab es eine erste gemeinsame Probe. Es klappte. Die Bigband-Musiker seien von der Professionalität des 33-jährigen Kubaners begeistert gewesen, berichtet Yvonne Krüger. Er könne gleichzeitig Saxophon spielen, dirigieren und sich Notizen machen, spitzt sie zu. Yuniet Lombida schmunzelt darüber. Er freut sich, die Bands nun leiten zu dürfen. „Sie sind wirklich gut. Da hat der früherer Bigband-Leiter, Georg Maus, gut Arbeit geleistet“, sagt er in einem guten Deutsch, das er erst in den vergangenen zwei Jahren erlernt hat. Am Samstag wird er sein erstes Konzert dirigieren. In guter Tradition präsentiert die Musik- und Kunstschule jährlich verschiedene Weihnachtskonzerte.

In Erinnerung an Georg Maus

Das Weihnachtskonzert der Bigbands wird am Vorabend zum 3. Advent, am 10. Dezember, im großen Saal der Musik- und Kunstschule veranstaltet. Es spielen die beiden Bigbands „Masters of Muppet“ und „Blue Beans Big Band“ eine Mischung aus Weihnachtsliedern und Bigband-Hits. Erklingen werden dann unter anderem die Bigband-Versionen von „Stille Nacht“, „I’m dreaming of a white Christmas“ oder „I wish“ von Stevie Wonder. „Für die Band ist es besonders schön, dass wir Yuniet überzeugen konnten, auch ein Saxophon-Solo zu übernehmen“, sagt Bandmitglied Klaus Wegener.

„In dankbarer Erinnerung an die langjährige Arbeit mit Georg Maus werden wir sein wunderschönes Arrangement von ‘Ich steh an deiner Krippen hier’ spielen und auch eine Komposition von ihm mit einem Überraschungsensemble“, verrät Wegener.

Yvonne Krüger macht außerdem auf den digitalen Adventskalender aufmerksam. Etwas, das in der Pandemie entstanden sei und weitergepflegt werde. Auf der Internetseite des Musik- und Kunstschule könne täglich bis zum 24. Dezember ein musikalisches Türchen geöffnet werden. Jedes Instrument und alle Bands würden sich hier einmal vorstellen.

Und für das kommende neue Jahr sei wieder ein Kunstkalender gefertigt worden. Seit drei Jahren werde dieser Kalender angeboten und mache so auch den Kunstbereich der Schule sichtbarer, der weniger laut sei, aber nicht weniger aktiv, so Yvonne Krüger.

Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr, Musik- und Kunstschule: Der Eintritt ist frei. In der Pause gibt es Kinderpunsch, Glühwein und die Ergebnisse des Bigband-internen Keksbackwettbewerbes. Die besten Rezepte sind gegen eine kleine Spende zu haben. Ebenso die CDs der „Blue Beans“-Bigband.