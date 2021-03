Beatrice Osdrowski (rechts) und Heike Döbler vom Bündnis "Solidarische Stadt" protestieren Ende Januar am Holzmarkt gegen die Streichung des Sozialtickets "Jenabonus".

Jena. Gemeinwohl statt Dogma des Wachstums: Bündnis „Solidarische Stadt“ sieht Jenaer Haushaltsentwurf als Erfolg, will aber weiterkämpfen.

Jenaer Bündnis „Solidarische Stadt“ bleibt am Haushaltsplan dran

„Wir sehen den Haushaltsentwurf als Erfolg unserer beharrlichen Arbeit. Viele der unsozialen Kürzungen wurden gestrichen“, sagt Beatrice (Bo) Osdrowski, Mitglied im Bündnis „Solidarische Stadt“. „Aber es ist nur ein Zwischenerfolg. Wir kämpfen weiter.“

Das Bündnis beanstandet in einer Pressemitteilung das Festhalten der Stadt an Kürzungen bei der Musik- und Kunstschule, dem Bürgerhaushalt, der Schülerbeförderung, mehreren sozialen oder kreativen Projekten, beispielsweise der Sprachbrücke, sowie den Fachleistungsstandards Jugendhilfe und Schulbegleitung.

Zudem kritisiert das Bündnis scharf, dass die Stadt Jena ihre Personalkosten bis 2025 um drei Millionen Euro senken will. „Selbst wenn dieser Betrag nur dadurch eingespart wird, dass auslaufende Stellen nicht neu besetzt werden, führt das zu einer massiven Verdichtung der Arbeit für die verbleibenden Beschäftigten.“

Obwohl die am heftigsten diskutierten Vorhaben gestrichen sind, zementiere der Entwurf ein „Weiter so“. Eine Strategie im Umgang mit sozialen und ökologischen Herausforderungen fehle. „Unsere Hauptforderung lautete von Anfang an: Gemeinwohl statt Wachstumsdogma.

Dass dieser Kurswechsel nicht stattgefunden hat, ist daran ersichtlich, dass jüngst die geplanten Investitionen in fossile Infrastruktur vom Stadtrat beschlossen wurden“, erklärt Bündnismitglied Justus Heuer und listet auf: „Osttangente, Parkhaus Inselplatz, Stadioninfrastruktur – alles wird kommen und jede ernsthafte Diskussion hierüber wurde verweigert. Gleichzeitig wird damit der Stadt auf Jahre hinweg jeglicher finanzielle Spielraum genommen, der in anderen Bereichen so dringend notwendig wäre.“

Ein Umdenken hin zu einem schnellen und entschlossenen Umbau der städtischen Infrastruktur im Hinblick auf Nachhaltigkeit und sozialen Ausgleich sei nötig. „Andernfalls stehen uns die erlebten Auseinandersetzungen alle zwei Jahre aufs Neue bevor – jedes Mal unter dringlicheren Bedingungen“, erklärt Bo Osdrowski.

Für die nahe Zukunft habe das Bündnis die letzte Märzwoche im Blick. Für die Stadtratssitzungen sind erneut Proteste geplant.