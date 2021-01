Nicht an die Maskenpflicht gehalten hatten sich mehrere Personen bei einer privaten Party in einem Wohnhaus einer inaktiven Jenaer Burschenschaft

Jena 22 Personen hatten sich in einem Raum aufgehalten. Thema Spielplätze: Rathaus kündigt für Freitag die Öffnung an.

Private Party in Jena mit Verstößen gegen Corona-Regeln

In einem Haus einer Jenaer Burschenschaft haben sich offenbar nicht alle an die Corona-Bestimmungen gehalten. Allein zehn Infektionen davon seien durch eine private Party aufgetreten. Dort hätten sich 22 Personen teilweise ohne Maske zusammen länger in einem Raum aufgehalten und offenbar auch gesungen. Entgegen erster Aussagen sei es keine offizielle Veranstaltung der Burschenschaft gewesen. Die Verbindung ist seit einiger Zeit nicht mehr aktiv, das Haus dient als WG.

Wie das Rathaus am Dienstag betonte, seien bei der Veranstaltung auch weitere Personen infiziert worden, die nicht in Jena wohnten. Wenn die genauen Hintergründe aufgeklärt seien, könne eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln die Folge sein.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Montag bis 24 Uhr 18 neue Infektionen gemeldet. 28 Personen sind genesen. Bei fünf Todesfällen würde es sich um nachträglich gemeldete Testergebnisse handeln. Zudem sei in der Heinrich-Heine-Schule eine Klasse unter Quarantäne gesetzt worden.

Die Frage nach den Spielplätzen, die angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 geöffnet werden könnten, beantwortet die Verwaltung eher bürokratisch: "Eine Neuregelung bezüglich der gesperrten Spielplätze wird am Freitag mit der Allgemeinverfügung der Stadt Jena in Kraft treten." Das bedeutet: Ja, die Spielplätze werden öffnen. Die Jenaer Statistik:

• Anzahl aktiver Fälle: 426

• davon in den vergangenen 24 Stunden: 18

• stationäre Fälle: 34

• davon schwere Verläufe: 3

• Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 160

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 147,7

• Infizierte insgesamt seit dem 14.März: 2497

• Gestorbene insgesamt: 37

• Genesene insgesamt: 2034

• davon in den letzten 24 Stunden: 28

• Quarantänefälle (Stand 22. Januar): 982