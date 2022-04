Jenaer Familienwandertag war Vorarbeit für Naturerlebniszentrum

Jena. Die 12. Auflage steigt am 11. Juni. Es gibt wieder eine Kombination mit dem Saale-Horizontale-Staffellauf.

Zwar öffnet an diesem Wochenende mit viel Tamtam das Naturerlebniszentrum auf dem Schottplatz, doch vollends schließt sich ein symbolischer Kreis dazu erst am Sonnabend, 11. Juni. Dann ist ganz Jena zwischen 10 und 17 Uhr eingeladen zum 12. „Familienwandertag“ des Bündnisses für Familie und des Stadtforstes mit Start beim Naturerlebniszentrum. Dies sei doch genau das damals gesetzte Ziel jenes Familienwandertages gewesen, den Schottplatz und das dort konzipierte Naturerlebniszentrum in den Fokus zu rücken, sagte Stadtförster Olaf Schubert am Mittwoch. Schließlich konnten dann Jahr für Jahr je 600 bis 700 Teilnehmer und im bisherigen Rekordjahr deren 1000 begrüßt werden.

Dem Organisations-Team des Wandertages mit Michael Strosche (ÜAG), Alice Grosse (Stadtwerke), Astrid Bartsch (Sparkasse), Stefanie Frommann (Jenaer Bündnis für Familie) und Franziska Schütz (Reha Aktiv 2000) war diesmal die Genugtuung anzumerken, dass sie die 12. Auflage unter leidlich normalen Bedingungen ankündigen zu können. Im Corona-Jahr 2021 habe man den Wandertag – verschoben auf den Oktober – noch mit Ach und Krach organisieren können.

„Weltweit einmalig“

Gewandert wird am 11. Juni nach Erwerb der Startnummer (je ein Euro) auf dem vier Kilometer langen Lehrpfad „Schlauer Ux“, den es zwar schon seit 2006 gibt, der aber komplett umgestaltet wurde mit digitalen Elementen von App bis Audio-Guide (wie der neue Napoleonpfad und der neue Ottonenpfad). Olaf Schubert findet es „weltweit einmalig, dass man diese Elemente hat“ – nicht nur digitale, sondern auch interaktive, wie er sagte. Bewältigen lasse sich der Weg bis zum Schullandheim „Stern“ und zurück zum Schottplatz selbst mit Rollator und Kinderwagen, betonte Stefanie Frommann. Zum Angebot gehören am 11. Juni zudem eine Teddy-Klinik, eine Schauwerkstatt von Steinmetzmeister Eberhard Kalus, ein Stand mit dem „Bienenmann“ und eine Station fürs T-Shirt-Bemalen. Im Übrigen rechnet das Org-Team diesmal mit vielen Teilnehmern aus dem Kreis ukrainischer Flüchtlinge; die Gemeinschaftsunterkünfte seien entsprechend informiert worden.

Auch schon eine Tradition: Der Familienwandertag ist verzahnt mit dem nunmehr 11. Saale-Horizontale-Staffellauf, der um 7 Uhr unterhalb der Lobdeburg gestartet wird und bis zum Schottplatz führt. Anmeldeschluss (online beim Laufservice Jena oder per QR-Code auf den Werbeplakaten) ist der 9. Juni.

Unvergessen ist der im vorigen Jahr verstorbene Ralf Kleist als Mitstreiter des Jenaer Bündnisses für Familie. Olaf Schubert sagte: „Ich kann mir gut vorstellen, dass ihm zu Ehren eine Bank auf dem Schottplatz aufgestellt wird.“