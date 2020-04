Um in Zeiten von Social Distancing die Liebe zum Kurzfilm mit vielen Menschen teilen zu können und es den Filmschaffenden zu ermöglichen, ihre Filme zu präsentieren, zeigen die Festivalmacher in Kooperation mit Jena TV am 21. und 24. April zumindest eine kleine Auswahl aus dem Festivalprogramm.

Jenaer Filmfestival: Vom Kino ins Fernsehen

Die Auswirkungen der Corona-Krise gehen auch am Jenaer Kurzfilmfestival „cellu l’art“ nicht vorbei. So haben sich die Organisatoren entschieden, den ursprünglichen Termin Ende April abzusagen. An einem Ersatztermin für zumindest einen Teil des Festivalprogramms werde momentan mit Hochdruck gearbeitet. Um in Zeiten von Social Distancing die Liebe zum Kurzfilm mit vielen Menschen teilen zu können und es den Filmschaffenden zu ermöglichen, ihre Filme zu präsentieren, zeigen die Festivalmacher in Kooperation mit Jena TV am 21. und 24. April zumindest eine kleine Auswahl aus dem Festivalprogramm.

Bunter Mix aus lokalen Kurzfilmen und internationalen Produktionen

Die Zuschauer erwartet dabei ein bunter Mix aus lokalen Kurzfilmen und internationalen Produktionen. So gewährt das Festival am Dienstag, 21. April, mit dem Programm „Nature Sapiens” einen Einblick in die Themen-Specials des Jahres. Daneben wird der Fokus für das Jenaer Publikum auf die hiesige Filmszene gelegt. So stehen am Freitag, 24. April, unter der Überschrift „Ohne Mauern” Kurzfilme von Filmschaffenden aus Jena auf dem Programm.

Dies findet in Kooperation mit dem Kino Dynamique Jena und dem FILMthuer e.V. statt. Um die Kosten, die bei der Umwandlung der Filmkopien in ein fernsehtaugliches Format entstehen, finanzieren und damit die Mehrkosten dieser außergewöhnlichen Kurzfilmveranstaltungen decken zu können, haben die Akteure außerdem eine Spendenkampagne gestartet. Die Ausstrahlung der Kurzfilme findet nicht nur im Kanal von Jena TV im Fernsehen, sondern natürlich auch als Stream im Internet unter www.jenatv.de statt.

21. und 24. April jeweils ab 21 Uhr auf Jena TV

Hier geht es zur Spendenkampagne: https://www.betterplace.org/de/projects/79309