Jenaer Firmenpreis würdigt gelungene Willkommenskultur

Jena. i-work Business Award: Jenawirtschaft und Universität starten Bewerbungsaufruf. Der Preis wird am 7. Dezember verliehen.

Unternehmen, die sich für eine erfolgreiche Integration internationaler Teammitglieder engagieren, können sich ab sofort wieder um den „i-work Business Award“ bewerben. Bereits zum sechsten Mal zeichnet der „Interkulturelle Preis für Jena und die Region“ Firmen aus, die gezielt ausländische Arbeitskräfte anwerben und vorbildlich willkommen heißen.

Die Wirtschaftsförderung und die Friedrich-Schiller-Universität ehren dieses Engagement in insgesamt vier Kategorien: Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk und Praxis-Preis. Für Letzteren bewerben sich die Firmen nicht selbst, sondern werden nominiert, zum Beispiel von ihren Mitarbeitern. Neu in diesem Jahr: Als Anerkennung und Motivation für beispielhafte interkulturelle Zusammenarbeit zahlt die Sparkasse Jena-Saale-Holzland 100 Euro je Teammitglied, in Summe bis zu 1000 Euro, als Zuschuss für ein Teamevent an die Gewinner-Firma des Praxispreises.

„Große Firmen verfügen oft über hohe finanzielle und personelle Ressourcen, um ausländische Fachkräfte zu rekrutieren und vor Ort zu begleiten“, sagt der Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, Michael Rabich. Man wolle mit dem Preisgeld vor allem die kleinen Betriebe auszeichnen.

Claudia Hillinger, Leiterin des Internationalen Büros der Friedrich-Schiller-Universität Jena, betont, dass interkulturelle Teams oft besonders produktiv seien. „Internationale Perspektiven bringen einen neuen Blick auf die Dinge. Daher setzt die Universität Jena auf möglichst internationale, gemischte Teams und fördert den internationalen und interkulturellen Austausch.“

Mittlerweile sei der Wettbewerb etabliert, den Projektleiterin Ramona Scheiding von Jenawirtschaft seit fünf Jahren begleitet: „Mehr als 40 Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren beworben und wir konnten 12 engagierte Firmen auszeichnen. Aber auch für diejenigen, die vielleicht ohne den 1. Platz nach Hause gehen, lohnt sich das Mitmachen.“ Denn der Mehrwert liegt laut Scheiding darin, sich gemeinsam auszutauschen und die eigenen integrierenden Aktivitäten zu reflektieren.

Unternehmen aller Branchen und Größen sind eingeladen, sich bis zum 18. September zu bewerben. Alle Informationen dazu gibt es auf der Website. Der Preis wird am 7. Dezember verliehen.