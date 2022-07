Jenaer Geburtsmedizin bietet wieder Kreißsaalführungen an

Jena. Wöchentliches Angebot richtet sich an werdende Eltern und ist auf maximal zehn Paare begrenzt. Anmeldung erforderlich.

Den Kreißsaal der Jenaer Geburtsmedizin besichtigen können ab sofort wieder werdende Eltern: Die Klinik für Geburtsmedizin des Uniklinikums Jena (UKJ) bietet jede Woche donnerstags um 18 Uhr Führungen an. „Wir freuen uns sehr, nach der langen Corona bedingten Pause den Paaren wieder live und persönlich unsere Räumlichkeiten, Abläufe und Angebote rund um die anstehende Geburt zeigen zu können und natürlich auch alle Fragen der werdenden Eltern zu beantworten“, sagt die stellvertretende Klinikdirektorin Tanja Groten. Gemeinsam mit den Hebammen zeigen die Geburtsmedizinerinnen und -mediziner den Kreißsaal inklusive OP-Bereich für den Notfall und die Wochenstation. Die wöchentliche Führung ist auf maximal 10 Paare begrenzt. Wer an der Kreißsaalführung teilnehmen möchte, meldet sich über ein Anmeldeformular auf der Homepage der Klinik für Geburtsmedizin an und gibt dort den Namen, den Wunschtermin sowie eine Telefonnummer für einen Rückruf an. Zugangsvoraussetzung ins UKJ ist derzeit 3 G, als entweder geimpft, genesen oder getestet. Einen entsprechenden Nachweis müssen die Teilnehmenden vorweisen. Zudem gilt im Klinikum die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.