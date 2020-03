Jenaer Hobbygärtner bleiben dem Gartencenter Klee fern

Die Narzissen blühen, dicke Brummer summen herum und die Knospen drängt es zur Entfaltung. Der März ist eigentlich die beste Jahreszeit, um im Garten tätig zu werden, und damit auch eine der besten Verkaufszeiten für den Gartenmarkt Klee in Burgau. Der ist aber derzeit fast leer, berichtet Marktleiterin Petra Gentsch. (Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog)

„Es ist traurig“, sagt sie. Täglich riefen Kunden an mit der Frage, ob sie noch geöffnet haben. Haben sie. Tomatenpflanzen, Erdbeeren, Kräuter – „alles ist da“, sagt Gentsch. Wenn die Pflanzen nicht in den nächsten zwei Wochen in die Erde kommen, muss sie die wegschmeißen. Dabei: Gerade während der Corona-Krise ist der Garten oder Balkon ein guter Ort, um „in dieser grauen Zeit“ die Welt ein wenig bunt zu machen. Mit Stiefmütterchen, Primeln und anderen Frühjahrsblumen, zum Beispiel. Man könnte allein einkaufen gehen und später gemeinsam pflanzen. „Mit Kindern pflanzen macht doch Spaß", sagt Gentsch.

Anträge für Kurzarbeit liegen schon in der Schublade

Am Eingang ist Desinfektionsmittel angebracht, Schilder verweisen auf einen einzuhaltenden Abstand von drei Metern zu anderen Kunden und dem Personal. An den Kassen wurde zudem eine Art Schleuse eingerichtet, um die Mitarbeiter zu schützen. Das brauche es. Manche Kunden würden dem Kassenpersonal zu nah kommen, husten, niesen, sagt Gentsch, einer Mitarbeiterin wurde gar Desinfektionsspray ins Gesicht gesprüht.

Einen guten Kilometer weiter, in der Gärtnerei Boock, sieht die Lage anders aus. Wie ein Mitarbeiter sagt, ist der Kundenstrom ähnlich wie in den Vorjahren. Bei Hornbach in Lobeda, wo ebenfalls ein Gartencenter angegliedert ist, blieben die Gänge am Sonnabend leer – was allerdings an den eigens eingerichteten Einlasskontrollen lag, die mittlerweile Pflicht sind. Nur 100 Personen dürfen den großflächigen Markt betreten. Einige Kunden, die eine Schlange mit Einkaufswagen vor den Baumarkt sahen, drehten gleich wieder ab.

Wie es im Gartencenter Klee weitergeht, muss Petra Gentsch sehen. „Die Anträge für Kurzarbeit liegen schon in der Schublade. Ich will es nicht, muss es aber notfalls beantragen.“