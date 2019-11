Gewinner der 4. Tech-Fight-Night in Jena ist "eekabee" von Imker Lutz Eggert (Mitte). Der erste Platz wurde gesponsert von PricewaterhouseCoopers GmbH (pwc) (hinten rechts). Das Team hat einen Selektionsalgorithmus gefunden, um starke und krankheitsfeste Bienen zu züchten.

Jena. Bei der vierten Tech-Fight-Night (TFN) in Jena stellten Gründer ihre Ideen vor.

Jenaer Imker boxt sich aufs Siegerpodest

Beim argumentativen Schlagabtausch der 4. Tech-Fight-Night (TFN) vor 200 Gästen siegte der Jenaer Imker Lutz Eggert. Der Inhaber von “eekabee“ hat einen Selektionsalgorithmus gefunden, um starke und krankheitsfeste Bienen zu züchten. So kann er mit seinem Team in der heutigen Zeit des Insektensterbens Verluste von Bienenvölkern dezimieren, heißt es in einer Mitteilung vom Veranstalter Artkontor.

Zehn Gründer und Start-ups aus Jena präsentierten in je fünf Minuten ihre Geschäftsideen für die Technologien von Morgen, ausgestattet mit Boxhandschuhen und Roben. Die Gewinner erhielten Preise im Gesamtwert von 34.000 Euro.

Ebenfalls aufs Treppchen kamen Boxmeisters, die gebrauchte Seecontainer zu transportablen Räumen ausbauen und Polytives, mit ihrer Erfindung umweltfreundlicher, maßgeschneiderter Kunststoffzusätze. „Jena ist ohne Zweifel ein hervorragender Standort für die Entwicklung von Zukunftstechnologien. Hier haben wir mit der Tech-Fight-Night eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die vielversprechenden Projekten und jungen Unternehmen eine Plattform zum Durchstarten bietet und möchten dazu überregional vernetzen“, erklärt Merle Fuchs, Geschäftsführerin des TechnologieContor. Gemeinsam mit der Agentur-Gruppe Artkontor und der Medienagentur Tower PR hat sie den Wettbewerb initiiert.

Die Sieger erhielten neben Geldpreisen ein Gründerschub-Paket. Dieses setzt sich aus einer professionellen Strategieberatung (TechnologieContor), Marketing- und PR-Betreuung (Artkontor, Tower PR) sowie einer Finanz- und Rechtsberatung (pwc) zusammen. 2018 waren Sandro Beck und Lelia König, Gründer und Geschäftsführer von Dashbike, beim Schlagabtausch. Sie stellten die Idee für die erste rechtskonforme Dashcam vor, einer Kamera- und Softwarelösung, mit der Fahrradunfälle dokumentiert werden können. Die ehemals Drittplatzierten konnten ihr Team inzwischen auf sechs Personen vergrößern und das Design ihres Serienprototypen finalisieren. „Heute stehen wir kurz vor dem Abschluss der ersten Finanzierungsrunde. Ohne die Tech-Fight-Night und die so entstandenen Kontakte hätten wir diese Entwicklung wohl kaum realisieren können“, begeisterte sich Sandro Beck.

Das abschließende Netzwerk-Treffen brachte die Vortragenden mit den Investoren und dem interessierten Publikum zusammen. Gesponsert werde die Veranstaltung von PricewaterhouseCoopers GmbH (pwc), die Stadtwerke Jena Gruppe und die Sparkasse Jena-Saale-Holzland, das Bmt Beteiligungsmanagement Thüringen, die Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft (THAK) und das Autohaus Fischer aus Jena und Apolda.