Jenaer Linie 15 steht von Freitag an unter Strom

Der Jenaer Westbahnhof ist ab Freitag wieder mit einem elektrischen Nahverkehrsmittel erreichbar. Auf der Linie 15 ins Rautal werden dann Jenas erste drei Elektrobusse fahren. Der Bedeutung des Ereignisses angemessen, wird es am Donnerstag eine Jungfernfahrt geben. Am folgendenden Tag sind die neuen Busse dann im Linienbetrieb anzutreffen. Hier das kleine E-Bus-Abc.

Auftakt: In den kommenden 15 bis 20 Jahren will der Jenaer Nahverkehr seinen Busfuhrpark komplett auf Elektroantrieb umstellen. Den Auftakt macht jetzt die Linie 15, wobei auch hier einzelne Dieselbusse weiter fahren werden.

Bahnhof: Der Westbahnhof wurde als Startpunkt ausgewählt, weil dort für die Lade-Infrastruktur auf einem städtischen Grundstück vergleichsweise leicht ein Plätzchen zu finden war. Außerdem sind die Standzeiten lang genug, um die Batterien nachladen zu können. Überdies wollte die Stadt den am Westbahnhof Ankommenden zeigen, wie modern Jena ist.

Citaro: Die Mercedes-Busse gehören der Baureihe Citaro an. Hersteller ist die Daimler AG beziehungsweise deren Tochtergesellschaft EvoBus. E-Busse sind zwei- bis dreimal so teuer wie herkömmliche Dieselbusse.

Elektro: In Jena hat elektrische Nahverkehr Tradition. So gehörte die Linie vom Saalbahnhof zum Westbahnhof zu den ersten, die bei der Betriebsaufnahmen des Straßenbahn-Netzes im Jahre 1901 in Betrieb gingen. 1963 erfolgte die Einstellung der Straßenbahn, weil die „Elektrische“ den DDR-Oberen veraltet erschien, Kraftomnibusse fuhren fortan als Linie 15 vom Westbahnhof zum Saalbahnhof.

Fördergelder: Das Land steuert etwa 2,2 Millionen Euro an Fördermitteln bei und deckt damit 80 Prozent der Investitionskosten. Darin enthalten sind Investitionen in Ladeinfrastruktur, auch auf dem Betriebshof und Werkstattausrüstung. Das Thema Sicherheit ist von großer Relevanz, da die Elektrobusse mit Hochvolttechnik (750 Volt) arbeiten.

Komfort: Eine große technische Innovation des Busses liegt in seiner Heizung und Klimatisierung, diese soll möglichst wenig Elektroenergie verbrauchen. Dabei hilft eine Wärmepumpe, die auch die „Wärmeleistung der Fahrgäste“ in das Thermomanagement integriert. Grund zur Sorge, die elektrische Beschleunigung könne Fahrgäste zu stark in die Sitze drücken, besteht nicht. Hier wird automatisch abgeregelt.

Pantograf: Um am Westbahnhof den Ladevorgang zu starten, muss der Fahrer den Bus nur unter dem Lademast anhalten. Dann kann der Pantograf auf dem Bus-Dach automatisch ausschwenken und an der Ladehaube Strom mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt tanken.

Zeiss-Campus: Mit dem Neubau des Zeiss-Campus wird sich die Stadt auch über den Nahverkehr zum Beutenberg Gedanken machen müssen. Ob die E-Busse nur ein Intermezzo bis zur Betriebsaufnahme einer neuen Straßenbahnlinie sind, wird die Zeit zeigen. In der Jenaer „ÖPNV-Konzeption 2035+“ steht die „Beutenberg-Straßenbahn“ als Vision jedenfalls drin.