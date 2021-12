Jenaer Posaunenchor spielt über dem Brautportal

Der Posaunenchor spielte etwa eine halbe Stunde am weit geöffneten Fenster. Seit 2015 gibt es regelmäßig Bläsermusik vom Brautportal. Am Sonnabend hörten etwa 50 Menschen zu.

Jena. Auch an den kommenden Adventssonntagen soll es Adventskonzerte geben. Geplant ist auch ein Konzert am Heiligabend.

Der Posaunenchor Jena öffnet an den Adventssonntagen die Fenster über dem Brautportal der Stadtkirche und erfreut die Menschen auf der Straße mit Weihnachtsmusik. Die Konzerte beginnen jeweils um 11.30 Uhr und dauern etwa eine halbe Stunde. Dieses Wochenende gab es sogar zwei Konzerte, weil am Sonnabend das Monatskonzert über dem Brautportal stattfand. Nach derzeitigem Stand werden die Musiker ebenfalls bei der Christvesper auf dem Jenaer Markt am 24. Dezember ab 16 Uhr spielen.