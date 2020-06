Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Schönheitssalons: Doppelt Grund zum Feiern

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das gilt unter Handwerkern als ungeschriebenes Ehrenwort. So überbrachten Kreishandwerksmeister Thomas Jüttner und Friseurinnungsobermeisterin Marion Heubel jetzt Glückwünsche an Jenaer Meisterbetriebe des Friseur- und Kosmetikerhandwerks zu deren Silbernen Gründungsjubiläen.

Wegen der Corona-Schutzauflagen waren die Schönheitssalons zu den eigentlichen Feiertagen ihres Gründungsdatums im März und April geschlossen. Nach überstandener Zwangspause laufe das Tagesgeschäft aktuell im Turbo-Modus, beschreibt Eva Neubert. Die Friseurmeisterin führt zwei Salons in Jena. Seit dem 1. April 1995 betreiben auch Marion und Sven Heubel ihren Friseursalon in Jena. Ihr guter Ruf unter der treuen Kundschaft sei ihrem Team zu verdanken. Sie wollen eine Feier zum Jubiläum nachholen.

Auch Uta Gierschke fieberte der Lockerung entgegen. Zum frühestmöglich erlaubten Termin in der vergangenen Woche öffnete sich die Salontür für ihre Kundschaft. 1989 legte sie die Prüfung zur Kosmetikmeisterin ab. In die Selbstständigkeit startete sie 1995 in Winzerla und gehört seit dem Umzug 2001 mit ihrem Kosmetiksalon in der Saalstraße 2 zum festen Straßenbild.