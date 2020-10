Jenaer Schüler entwerfen Designerstücke aus Pappe

Bei einem Kartonworkshop in der Jenaer Montessorischule sind ausgefallene Modelle entstanden.

Jena. Ergebnisse aus Karton-Workshop in der Montessorischule präsentiert.

Um sich kreativ auszutoben, braucht es manchmal nicht mehr als einen Karton und ein bisschen Werkzeug. Das zeigte ein Kartonworkshop an der Montessorischule, der nun mit der Präsentation der Ergebnisse zu Ende gegangen ist.

Wie Workshopleiter Matthias Richter berichtet – er selbst ist Produktdesigner – wurden in sechs Tagen sechs Themen mit Kartons und Wellpappe bearbeitet. Entstanden seien kleine Architekturen, Steckverbindungen, Hüte und Mobiles, die am Samstag den Eltern präsentiert wurden. Auch Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums machten in der ersten Ferienwoche mit.

Gefördert wurde das Projekt vom Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) über das Programm „Kultur macht stark“. Die ausgefallenen Designstücke werden nach den Herbstferien noch eine Woche im Eingangsbereich der Montessorischule zu sehen sein.