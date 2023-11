Jenaer Schule nutzt Sprachvielfalt

Deutschlehrer Matias Mieth, ganz links, ist Organisator der Vorlesetage an der Kulturanum-Schule. Alena Ipatova, ganz rechts, gab den Anstoß für das diesjährige Thema „Polyglott“. Dazwischen sind die fleißigen Vorleser.

Jena. Die Kulturanum-Schule hielt dieses Jahr einen multilingualen Vorlesetag ab.

„Polyglott“ hieß das diesjährige Thema des Vorlesetags an der Jenaer Kulturanum-Schule. Als polyglott bezeichnet man eine Person, die viele Sprachen spricht.

„Unsere Koordinatorin für Deutsch als Zweitsprache, Alena Ipatova, hat das Thema vorgeschlagen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Linda Schmidt. Aufgrund der großen Sprachvielfalt an der Schule habe es sich angeboten. Über 30 Sprachen seien hier vertreten, entweder als Muttersprache oder als Zweitsprache.

„Lesen kann man in jeder Sprache“, sagt Schmidt. Und so durften sich die Schüler auch abseits der deutschen Sprache eine Lektüre für den Tag aussuchen. Und nicht nur sie: Auch Eltern und schulexterne Jenaer Bürger beteiligten sich daran. „Wir freuen uns sehr über das große Engagement“, sagt Schmidt. „Es sind so viele, dass wir Lehrer nur die Gruppen betreuen und gar nicht selbst vorlesen.“

Zwei Durchgänge gab es am Freitag, jeweils 45 Minuten lang, in denen die Teilnehmer ihre Texte vorlasen und anschließend mit den Schülern darüber debattierten. Auf Bosnisch wurde vorgelesen und auch auf Tadschikisch, Arabisch, Ukrainisch, Englisch, Spanisch und sogar auf Krimtatarisch.

„Thematisch haben wir den Schülern ebenfalls keine Grenzen gesetzt“, sagt Schmidt. Acht- und neunjährige Schüler seien zu Jenaer Kindergärten gegangen und hätten dort aus dem „Neinhorn“ vorgelesen. Tolkien stehe in der Schule unter anderem auf dem Programm. Ein zehnjähriger Schüler habe vorgehabt, aus dem „Kommunistischen Manifest“ vorzulesen, sei aber aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen.