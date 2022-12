Jenaer Singer-Songwriterin im Bundesfinale von „Local Heroes“

Jena. Luise Wonneberger alias „Former Child“ gibt nach der Finalübertragung am Sonntag ein Live-Konzert im „Off“.

Luise Wonneberger macht unter dem Namen „Former Child“ Musik. Am dritten Advent steht sie für Thüringen im Finale eines bundesweiten Bandwettbewerbs und will zugleich in Jena ihre neuen Songs vorstellen – live natürlich.

Erst seit dem Jahr 2018 existiert die Ein-Frau-Band „Former Child“, die es schafft, mit ihrer Loop-Station allein eine ganze Kapelle zu simulieren: Gitarre, Gesang und Percussion vereint sie zu eingängigen Alternativ-, Indie-, und Pop-Songs mit authentischen Texten aus ihrem eigenen Leben. Das macht „Former Child“ so gut, dass sie sich beim Thüringer Landesfinale des Musikwettbewerbs „Local Heroes“ den Gesamtsieg holte und nun ins Bundesfinale einzieht.

Das Bundesfinale wird am Sonntag, 11. Dezember, ausgestrahlt – parallel in zehn Bundesländern, an Orten, die die jeweiligen Bands und Musiker selbst ausgesucht haben und an denen sie im Anschluss ein Konzert geben. Als Jenaerin hat Luise Wonneberger das „Off“ für ihr Live-Konzert gewählt. Die Bar befindet sich direkt neben der Stadtkirche. Hier kann man am Sonntag zunächst die Übertragung des „Local Heroes“-Bundesfinales verfolgen und im Anschluss „Former Child“ live erleben.

„Große Chancen rechne ich mir gegen die zehn anderen Finalisten nicht aus“, sagt die 23-Jährige bescheiden. „Das ist nicht schlimm, denn der gesamte Prozess mit Local Heroes war sehr bereichernd.“ Außerdem stelle sie am Sonntag gleichzeitig ihre neue EP „Illusion of us“ vor. So sei das Bundesfinale auch eine Release-Party – und ein schöner Abend im „Off“ werde es so oder so, sagt sie.

Sonntag, 11. Dezember, Off-Bar, Weigelstraße 7: Ab 18 Uhr läuft der Film zum „Local Heroes“-Bundesfinale, ab 20 Uhr spielt „Former Child“