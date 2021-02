Jena. „Operation Luftschloss“ an den Schulen. Mit der Sparkasse gibt es einen weiteren Sponsor

Es ist so weit. Die Schulen starten wieder den Präsenzunterricht. Die Kinder der Klassen eins bis vier starteten bereits zu dieser Woche in den eingeschränkten Regelbetrieb, die Schüler auf den weiterführenden Schulen folgen am Montag, 1. März,, vorausgesetzt die Inzidenz im Gebiet der Schule beträgt weniger als 100.