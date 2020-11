Jenaer Steinweg-Tower soll ein Wohn-Turm werden

Der Steinweg-Tower schrumpft: Das an der Kreuzung beim Eisenbahndamm geplante Hochhaus soll nicht mehr 77 Meter hoch werden, sondern nur noch etwa 30 Meter haben. Die Pläne für ein Hotel haben sich erledigt. Dies haben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am späten Donnerstagabend erfahren. Zwischen der Stadtverwaltung Jena und dem Frankfurter Investor Christian Graf von Wedel gibt es offenbar Meinungsverschiedenheiten trotz einer „insgesamt positiven Entwicklung“.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) ließ die Muskeln spielen, indem er sagte: „Das Rückkaufsrecht ist ein sehr wichtiges Instrument für uns“. Von den bisherigen Plänen glaubt die Verwaltung, dass sie dem Stadtrat nicht gefallen würden. Die Stadt hat ihr Vorkaufsrecht an der Baufläche bislang nicht gänzlich ausgeschlagen, sie wollte zunächst vom Investor wissen, was er an der bisher unbebauten Fläche beim Eisenbahndamm/Ecke Steinweg vorhat, so erfuhr die Redaktion von Ausschussmitgliedern.

Im April 2018 war vom Stadtrat ein Bebauungsplanverfahren gestartet worden. An der Ecke und den Freiflächen bis zur Frauengasse hätte Wedel demnach eine Bruttogeschossfläche von 22.000 m² für Büronutzungen errichten dürfen, darunter ein Hotel mit bis zu 5700 m². Ein Punkthochhaus hätte etwa 19 Etagen haben können. Nun geht es auch um Wohnungen. Mit dem Bau des benachbarten Uni-Campus ist die Lage für Studenten attraktiv. In der neuen Kubatur könnten mehr als 500 kleine Wohnungen entstehen. Die Stadt ist mit den Planungszielen nicht komplett einverstanden. Auch bei der Zahl der Stellplätze, die der Graf bauen müsste, gibt es „Klärungsbedarf“.

Christian Graf von Wedel hat in Jena schon mehrere Projekte vorangetrieben. Am Freitag war er krankheitsbedingt nicht zu erreichen. In Bezug auf die Stellplätze hätte er möglicherweise erwidert, dass der Freistaat Thüringen am Inselplatz mit dem Segen der Stadt einen kompletten Campus baut, ohne einen einzigen Stellplatz selbst zu schaffen.