Jenaer Straßenfest mit Abseilmöglichkeit

Waffelfreunde kommen auch auf ihre Kosten am Samstag.

Jena. Landeskirchliche Gemeinschaft Jena sagt danke

„Einfach mal danke sage,“, heißt es auf dem Straßenfest der Landeskirchlichen Gemeinschaft Jena am 9. Oktober. Kinder können T-Shirts bemalen, sich an der Hauswald abseilen oder schminken lassen und bei weiteren spannenden Aktionen mitmachen. „Mit dem Straßenfest möchten wir zeigen, dass es viele gute Gründe gibt, dankbar zu sein“, sagt Titus Welker von der Landeskirchlichen Gemeinschaft Jena. Während des Straßenfestes können Eltern in der gemeindeeigene Kinderschuh-Tauschbörse kostenlos Kinderschuhe eintauschen. Zudem gibt es frische Waffeln, Kaffee und Tee.

Samstag, 9. Oktober, 15-18 Uhr, Wagnergasse 28