Jenaer Tag des offenen Denkmal ist in diesem Jahr XXL

Jena. Ausgedehntes Programm nach Jahren der Pause am 11. September. In die Beine geht den Jenaern das Programm auch.

Zum Denkmaltag am Sonntag, 11. September, erwartet Gebäudefans in Jena ein volles Programm. Nachdem zwei Jahre lang nur ein stark reduziertes und vorwiegend digitales Programm erlaubt war, freuen sich die Veranstalter umso mehr, dass diesmal etwa 30 Kulturdenkmale besucht werden können.

Hierzu gehören etwa die ehemalige Körnerei, das Rat- und Brauhaus in Laasan oder das Areal am ehemaligen Zeiss-Hauptwerk. In Burgau werden zugleich „100 Jahre Ortsteil Burgau“ gefeiert. In dem Zusammenhang werden neben einer Künstlermeile auf der historischen Burgauer Brücke 14, 15 und 16 Uhr Führungen zu den drei Kulturdenkmalen Dreifaltigkeitskirche, Saalekraftwerk und Höhle unter der so genannten Binderburg angeboten.

Ein Höhepunkt ist sicher auch, dass das frisch sanierte Volkshaus seine Türen öffnet. Bereits am Samstag laden die Ernst-Abbe-Stiftung und Jenakultur nach nunmehr fünf Jahren Sanierung und Umbau zum Tag der offenen Tür ein.

Und es gibt eine Fahrradtour: Diese startet am Sonntag, 14 Uhr, an der Kunitzer Hausbrücke. Auf der etwa dreistündigen Tour besucht André Nawrotzki mit geschichtsinteressierten Radlern die Standorte mittlerweile wieder verschwundener Bauten.

Das vollständige Programm und alle teilnehmenden Orte zeigt ein Faltblatt, das online abgerufen werden kann: https://planen-bauen.jena.de/de/tag-des-offenen-denkmals