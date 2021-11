Jenaer Vereinspreis: Der Einsendeschluss naht

Auch in diesem Jahr stiftet die Züblin-Niederlassung in Jena den mit 6000 Euro dotierten Vereinspreis. Michael Stange und Christian Küffner leiten die Geschicke des Unternehmens.

Jena. Vereinspreis: Bewerbungen aus Jena und dem Saale-Holzland sind bis zum 10. Dezember möglich

Jung und Alt schaffen das! Doch wie sieht eine gute generationsübergreifende Arbeit in den Vereinen aus? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Vereinspreises, den Züblin und diese Redaktion vergeben wollen. Am 10. Dezember ist Einsendeschluss. Auch in diesem Jahr steht ein Preisgeld von 6000 Euro zur Verfügung.

Es ist oft das Zusammenspiel von jungen und älteren Akteuren, das den Erfolg beschert; der große Schatz an Erfahrungen und die Gelassenheit, kombiniert mit Elan, Kreativität und einem größeren Verständnis für die digitale Welt. Welchen generationsübergreifenden Ansatz verfolgen Vereine? Wie nutzen sie das Wissen der älteren Mitglieder und den Tatdrang der jungen Menschen, um erfolgreich zu sein? Wer darauf überzeugende Antworten liefern kann, hat gute Chancen, beim Vereinspreis ganz vorne zu landen.

An den Regeln hat sich nichts geändert: Vergeben werden drei Preise, die mit jeweils 2000 Euro dotiert sind. Dabei wird erneut ein Publikumspreis verliehen, der über eine Abstimmung im Internet entschieden wird. Der Fahrplan für die nächsten Wochen:

10. Dezember: Einsendeschluss

16. Dezember: 1. Jurysitzung

17. bis 31. Dezember:

Onlineabstimmung

6. Januar: 2. Jurysitzung

31. Januar: Verleihung des

Vereinspreises.

Bewerben kann sich jeder gemeinnützige Verein, der in Jena und im Saale-Holzland-Kreis tätig ist. In der Jury sitzen der Technische Bereichsleiter Michael Stange und der Kaufmännische Bereichsleiter Christian Küffner (beide Züblin), OB Thomas Nitzsche (FDP) und ein Vertreter der Redaktion.

Die Jenaer Tafel, der Trägerverein des Cafés Wagner und der SV08 Rothenstein haben den Vereinspreis im Januar gewonnen und teilten sich das Preisgeld von insgesamt 6000 Euro.

Michael Stange und Christian Küffner sehen den demografischen Wandel als Problem in der Arbeitswelt und lenken nun den Blick auf das Ehrenamt, das das Vereinsleben in Jena und der Region prägt. Nicht nur, dass Arbeitskräfte fehlen werden. Mit der Babyboomer-Generation aus den geburtenstarken Jahren 1946 bis 1964, die jetzt sukzessive das Rentenalter erreichen wird, geht einfach auch viel Wissen verloren. Wie stellen sich Vereine dieser Herausforderung?

So bewirbt man sich Bewerbungen mit Kurzvorstellung des Vereins und einem Foto im jpg-Format zum Thema an jena@zueblin.de. Bitte die maximale Zahl von 3100 Zeichen mit Leerzeichenbeachten und Anhänge nichtschreibgeschützt versenden.