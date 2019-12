Jenas Krippenweg wartet mit über 50 Exemplaren

Zu einer Museumsmeile geworden ist die Johannisvorstadt, also Johannisplatz, Wagnergasse, Quergasse und Bachstraße. Hier lohnt sich jetzt ein Schaufensterbummel der besonderen Art, weil in 51 Fenstern dieses Stadtviertels Weihnachtskrippen ausgestellt sind. Die haben Mitglieder der katholischen Gemeinde „St. Johannes Baptist“ sowie weitere Liebhaber der Krippenbaukunst leihweise bereitgestellt und dabei in den Geschäften, Firmen, Einrichtungen, Gaststätten sowie im Hotel „Vielharmonie“ gastfreundliche Partner gefunden.

Wer sich auf den Krippenweg begeben möchte, fängt am besten auf dem Johannisplatz an, wo ja die große Krippe des Künstlers Tim Weigelt steht. Beim dort beginnenden Spaziergang durch die Wagnergasse kommt man am Restaurant „Stilbruch“ vorbei, das erstmals eine Krippe präsentiert. Die wohl kleinste Krippe ist im Schaufenster des Geschäfts „Fräulein Meier“ zu bewundern. Sie besteht aus Zinnfiguren, die Andreas Braun geschaffen hat und die Martina Langer gehören. Sie ist eine der Initiatorinnen der Krippenschau. Gemeinsam mit Anna Koloczek, die die Idee für alles hatte, und mit Sabine Rudolf organisierte sie die Krippenweg, der sehr unterschiedliche Krippen zeigt – aus Holz, Ton, aber auch aus Kunststoff, Papier, Stoff, Gips, Legofiguren und Lavagestein.

Gleich mehrere Krippen sind im Hotel „Vielharmonie“ ausgestellt. Martina Langer gehört zum Organisatoren-Trio des Krippenweges. Foto: Michael Groß

Etwas zum Mitmachen gibt es in einem Fenster der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Wagnergasse: Dort ist die aus der Thüringer Rhön mitgebrachte Krippe von Familie Lex zu sehen. Die Familie stieß durch einen Zufall auf die schlicht geschnitzten Holzfiguren und verliebte sich in sie. Nur mit dem Ochsen scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Wer es rausbekommt, kann ein Buch gewinnen.

Ein echter Hingucker ist die Krippe, die in der Quergasse im Schaufenster von Elektromeister Möller steht. Dort werden alle Klischees der modernen Zeit bedient: Die Heilige Familie tritt uns nicht nur in zeitgemäßen Klamotten gegenüber, sondern auch mit Colabecher und Smartphones. Josef macht mit seinem Jesuskind ein Selfie, auf dem Dach des Stalls ist eine Solaranlage befestigt, und die Könige aus dem Morgenland kommen auf Segways dahergefahren. Lohnend ist auch die Krippenschau im Hotel „Vielharmonie“ und die fensterfüllende Krippe im Computergeschäft von Alex.com. Sogar in der Shisha-Bar und im Barbershop grüßen weihnachtliche Krippen.

Einladung zur einer Führung auf dem Krippenweg: Sonntag, 15. Dezember, Treff 16.30 Uhr an der großen Krippe Johannisplatz