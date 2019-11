Jenas Linie 15 kommt unter die Haube

Am Westbahnhof werden gerade Dinge gebaut, die nie zuvor ein Mensch in Jena gesehen hat! Gemeint sind die wasserkranähnlichen Ausleger, unter denen demnächst die Busse der Linie 15 halten. Statt Wasser, wie dereinst bei Dampfloks, fließt hier elektrischer Strom in den Speicher. Bei der Haube mit Ausleger handelt sich um einen Elektrobus-Terminal.

Drei E-Busse liefert in den kommenden Wochen die Firma EvoBus GmbH an den Jenaer Nahverkehr. Ladepunkte werden dafür benötigt, und momentan laufen die Bauarbeiten, um diese Infrastruktur betriebsbereit zu machen. Einer der Ladepunkte entsteht an der Haltestelle Westbahnhof, die weiteren kommen auf den Betriebshof. Nahverkehrsgeschäftsführer Andreas Möller und E-Mobilitätsprojektleiter Falk Hamann machten sie am Donnerstag ein Bild von den Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz.

Zwar besitzen die Busse mit 150 Kilometern pro Batterieladung eine ordentliche Reichweite. Über den Tag reicht das aber nicht aus, um ohne Nachladen über die Runden zu kommen, erläuterte Falk Hamann. Das Nachladen außerhalb des Betriebshofes geht am Westbahnhof ganz einfach. Um den Ladevorgang zu starten, muss der Fahrer den Bus lediglich an die Station fahren, unter dem Lademast halten und die Handbremse anziehen. Daraufhin hebt sich der Pantograf auf dem Bus-Dach automatisch an, dockt an der Ladehaube an und die Elektronen können wandern.

Und was ist unter der Haube: Hier ein Blick unter den Ladeterminal. Foto: Foto: Thomas Beier

Während des Ladevorgangs dürfen Fahrer und Fahrgäste weiter ein- und aussteigen oder auch im Bus sitzen bleiben. Fahrplanmäßig hat die Linie 15 an ihrer Endhaltestelle elf Minuten Wartezeit. Überhaupt sollen die Fahrgäste voll auf ihre Kosten kommen. Trotz batteriebedingt hohem Fahrzeug-Schwerpunkt, soll der Fahrkomfort angenehm sein. Der Bus ist leise, und damit es Fahrgäste beim Anfahren nicht zu stark in die Sitze drückt, gibt es eine Schutzschaltung.

Offiziell eingeweiht werden die Ladestationen im ersten Quartal 2020. Dann gehen die ersten drei E-Busse des Jenaer Nahverkehrs in den Linienbetrieb. Geliefert werden diese im Januar. Die Beschaffung der drei E-Busse sowie die Ladeinfrastruktur wird mit einer Quote von 80 Prozent vom Land Thüringen gefördert.

Andreas Möller stellte klar: „Wir testen in Jena keine Elektrobusse, sondern planen sie fest ein, um drei Dieselbusse auszurangieren.“ Beim E-Bus-Terminal am Westbahnhof handelt es sich um eine Hochvolt-Ladestation, die mit 800 Volt Gleichspannung arbeitet und eine Leistung von bis zu 300 Kilowatt besitzt. Illegale Stromabnahmen sind nicht möglich, da die Station bis zum Andocken des Abnehmers spannungslos bleibt. Unter Strom stehen indes die USB-Buchsen an den Sitzen, die extra für die Fahrgäste in die Busse gebaut werden.