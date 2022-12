Jenas Linke wirft dem OB Wortbruch vor

Jena. Jenaer Haushalt: SPD für einen Beschluss im Dezember

In der Diskussion über den Zeitplan für den Haushalt wirft die Linke dem Oberbürgermeister Wortbruch vor: Dass der Doppelhaushalt samt aller Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe zwei Wochen nach Vorlage am 15. Dezember im Stadtrat beschlossen werden soll, sei ein Affront. „Gegenüber den Fraktionen war eine andere Zeitschiene angekündigt worden, darauf haben wir uns verlassen. Dass der Beschluss gegen den Willen der beiden größten Fraktionen in dieser Eile gefasst werden soll, zeugt von schlechtem Demokratieverständnis“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Jens Thomas.

Kritik übten auch die Bündnisgrünen. Neben der CDU sprach sich auch die SPD-Fraktion für einen Beschluss im Dezember aus. Er schütze insbesondere auch die vielen Vereine vor der Unsicherheit einer vorläufigen Haushaltsführung, sagt der finanzpolitische Sprecher Christoph Vietze.

Aus Sicht der SPD habe die Stadtverwaltung die Wünsche aus der Bürgerschaft und Politik gut austariert. Neben einer stabilen Finanzierung im sozialen wie kulturellen Bereich und bei den freiwilligen Leistungen werde in den kommenden Jahren weiter in die Infrastruktur investiert, auch wenn dazu eventuell Kredite aufgenommen werden müssten.