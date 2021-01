Jenas OB nimmt Petition nicht persönlich entgegen

Die Existenznöte und Verzweiflung von Gastronomen und Gewerbetreibenden werden von der Stadt sehr ernst genommen. Dennoch wird der OB die Petition am Dienstag nicht persönlich entgegennehmen.

An der Übergabe einer Petition wird OB Thomas Nitzsche (FDP) am Dienstag nicht teilnehmen. Nach Angaben des Rathauses wird die Aktion von Corona-Leugnern- und Querdenkern unterwandert. Ein Bündnis Jenaer Bürgerinnen und Bürger hatte zu einem Autokorso und der Übergabe einer Petition an die Stadt Jena aufgerufen. Darin soll auf die dramatische Situation von gastronomischen Einrichtungen und Gewerbetreibenden hingewiesen werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Initiatoren grenzten sich zuerst ausdrücklich von Corona-Leugnern- und Querdenker-Kreisen ab. Inzwischen aber lägen zahlreiche Ankündigungen von Menschen vor, die sich den Querdenkern und Corona-Leugnern zuordnen ließen, sich an der Aktion zu beteiligen. "Es bestehen seitens der Stadt erhebliche Zweifel, ob der Veranstalter diese Unterwanderung verhindern kann. Daher sagt der Oberbürgermeister seine persönliche Teilnahme ab und empfiehlt auch dem Veranstalter, sich nicht instrumentalisieren zu lassen und den Autokorso zu verwerfen. Auch die Initiative Innenstadt schließt sich diesem Rat dieser Sichtweise an", sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Auf Facebook distanziert sich das Bündnis „Leere Stühle Jena - Gastro braucht Hilfe" explizit von Corona-Leugnern.

Die Petition könne an das Rathaus gesandt werden, obgleich die kommunale Ebene für die Forderungen der falsche Adressat ist. Die Existenznöte und Verzweiflung von Gastronomen und Gewerbetreibenden werden von der Stadt sehr ernst genommen. Die Stadt habe im Rahmen des ihr Möglichen die schwer getroffenen Branchen unterstützt (Teilerlass der Sondernutzungsgebühren, Gewerbesteuerstundung, Kampagne "Bedrohte Lebensarten") und werde dies auch weiter tun. In der Petition, die von Rossini-Wirt Rudolf Kornhuber initiiert wurde, heißt es unter anderem: "Wir fordern von der Thüringer Landesregierung bis zum 31. Januar 2021 den Nachweis, dass unsere Betriebe zur Verbreitung der Infektion beigetragen haben. Wenn dieser Nachweis nicht erbracht wird, fordern wir die sofortige Wiedereröffnung aller Betriebe zum 1. Februar 2021."

Derzeit wird intensiv an der Einführung der Luca-App gearbeitet, einer Möglichkeit der schnellen und effizienten Kontaktnachverfolgung. Damit ist Jena für einen schnellen Neustart in den hart betroffenen Branchen gerüstet, sobald die Corona-Regeln dies zulassen.

