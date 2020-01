Jena. Die Jugendlichen randalierten in einem Parkhaus und sorgten für einen Feuerwehreinsatz.

Jugendliche Randalierer in Winzerla unterwegs

Jugendliche nutzten am Samstag das Parkhaus des Columbus-Center in Winzerla für ein Treffen. Das gefiel dem Hausmeister nicht, der sie aufforderte zu gehen. Dem kamen die Jugendlichen zunächst nicht nach, teilt die Polizei mit. Schließlich lösten die jungen Leute noch die Brandmeldeanlage aus, sodass die Feuerwehr zum Einsatz kam. Außerdem beschädigte die Gruppe zwei Lampen im Parkhaus. Beim Eintreffen der Polizei waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort. Eventuell seien der Gruppierung weitere Sachbeschädigungen in der Ringwiese zuzuordnen.

Hinweise an die Polizei Jena unter Telefon (03641) 810.