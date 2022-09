Junge Frauen werfen 20-Jährige zu Boden und reißen ihr Haarbüschel aus

Drei unbekannte Täterinnen haben in Jena eine 20-Jährige angegriffen. (Symbolbild)

Eine 20-Jährige wurde in Jena von drei jungen Täterinnen beleidigt und angegriffen.

Am Freitagabend (23.09.2022) um kurz vor 21 Uhr sprach eine Geschädigte Polizeibeamte im Bereich der Löbderstraße an.

Ihren Schilderungen nach hatten drei weibliche Täterinnen sie kurz zuvor angegriffen. Zunächst sei sie durch eine der Täterinnen beleidigt worden. Nach einem kurzen verbalen Streit packte eine der Frauen die 20-Jährige an den Haaren und zog sie zu Boden.

Anschließend mischten sich die beiden Begleiterinnen der Täterin in die Auseinandersetzung ein und zogen gemeinsam der Geschädigten so stark an den Haaren, dass ihr einzelne Haarbüschel ausgerissen wurden. Die Täterinnen konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Teure Werkzeuge aus Bagger gestohlen

Am Freitagmorgen wurde der Polizei Jena gemeldet, dass es zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Bagger auf der Baustelle in der Stadtrodaer Straße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Lobeda kam. Der unbekannte Täter hatte den Bagger auf unbekannte Art und Weise geöffnet, ohne Aufbruchsspuren zu verursachen. Aus dem Baufahrzeug entnahm der Täter eine Kiste mit Werkzeugen im Gesamtwert von 2500 Euro. Die Tatzeit kann auf Freitag, 18 Uhr bis Samstag 6 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier werden Zeugen gesucht.

Zwei teure E-Bikes gestohlen

Der Besitzer eines hochwertigen Pedelecs der Marke Coboc stellte am Freitag kurz nach 13 Uhr fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Er hatte es kurz nach 6 Uhr am Fahrradständer vor dem Bahnhofsgelände in der Westbahnhofstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf 4000 Euro.

Ein weiteres hochwertiges Elektrofahrrad wurde in der Zeit von Samstagmorgen 3 Uhr bis kurz nach 8 Uhr von einem Grundstück in der Leo-Sachse-Straße entwendet. Der unbekannte Täter überstieg laut Polizei den Grundstückszaun, um das Fahrrad zu entwenden. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Riese & Müller im Wert von 5100 Euro.

