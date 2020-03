Käfer bedroht Streuobstbestände im Saale-Holzland

Für Apfel-, Birnen- oder Pflaumenbäume kann der Obstbaumsplintkäfer gravierende Folgen haben, sodass innerhalb eines Jahres selbst ein vitaler Obstbaum abzusterben droht. Bestimmte Maßnahmen sollen helfen.

„Bei Temperaturen über 20 Grad C beginnen die Käfer zu fliegen, ein rasches Handeln ist wichtig“, sagt Baumwartin Ariane Viller aus Kahla. Die wichtigste Maßnahme sei, befallenes Holz herauszuschneiden. Zu erkennen sei der Splintholzkäfer an Bohrlöchern und Fraßgängen unter der Rinde, die sich dabei leicht ablösen lässt. Kleinere Mengen herausgelöstes Holz könnten in Feuerschalen oder Holzheizungen verbrannt werden. Das Holz nur auf Obstwiesen abzulagern, unterstütze dagegen die Verbreitung des Käfers.

Was ebenfalls wichtig sei: Gießen! Zwar prasselte in den vergangenen Woche immer wieder Regen herab, doch die Nässe „reicht aber meist nur einen Spaten tief, und in den unteren Bodenschichten herrscht weiterhin ‚schwere bis extreme Dürre‘, erklärt Viller. Dies belege der Dürremonitor des Umweltforschungszentrums Leipzig.

Der Obstbaumsplintkäfer gehört zur Unterfamilie der Borkenkäfer und besitzt eine rüsselartige Verlängerung der Mundpartie. Er ist drei bis vier Millimeter groß und hat einen schwarz glänzenden Panzer.

Weitere Informationen bieten das Streuobstnetzwerk Ostthüringen unter https://streuobst-thueringen.de oder Ariane Viller (Tel.: 0151 5611 9711, streuobst@laendlichekerne.de)