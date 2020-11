Kahla: Ein Licht für die Adventszeit

Kahla. Ein Herrnhuter Stern an der Kahlaer Stadtkirche verbreitet wieder adventliche Freude.

Es war ein kurzes, aber besinnliches Sternfest in Kahla. Das Virus ließ es in diesem Jahr zwar kein Konzert und keine Bewirtung zu. Dennoch wollte die Kirchgemeinde mit dem großen Herrnhuter Stern wieder Licht in die dunkle Adventszeit bringen.

Einige Kahlaer verfolgten auf Abstand am Samstagabend den Moment des Hinaufziehens des wetterfesten Sterns zum Turm der Stadtkirche und stimmten ein in den Kanon „Mache dich auf und werde Licht“. Pfarrerin Elisabeth Wedding sprach aufbauende Worte für die beginnende Adventszeit und bat: Lasst eure Lichter leuchten.