Kahlaer Bürgermeister wird 50

Seinen 50. Geburtstag feierte Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld am 1. April.

Kahla. Kein Aprilscherz: Stadtoberhaupt feiert am 1. April einen runden Geburtstag.

Fast wäre Jan Schönfelds 50. Geburtstag ein Ruhetag geworden: Der Bürgermeister von Kahla hat immer am 1. April seinen Ehrentag, der diesmal auf den Gründonnerstag fällt. Der war durch den Bund-Länder-Beschluss kurzzeitig zum coronabedingten Feiertag verordnet worden, bis die Bundeskanzlerin zurückruderte. Also nichts mit Ruhetag. Schönfeld, der maskiert vor seinem Amtssitz am Markt steht, zuckt mit den Schultern. Kein Problem.

Eine große Feier fällt in dieser Zeit ohnehin aus. Vereinzelt schauten Gratulanten mit Blumensträußen am Rathaus vorbei. Die Kleinen aus dem Awo-Kindergarten „Tranquillo Trampeltreu“ trugen vor der Tür ein Ständchen vor.

Wann genau die zweite Lebenshälfte erreicht ist, liegt im subjektiven Empfinden jedes Einzelnen. Im Juli steuert Jan Schönfeld, der 2018 gewählt wurde, aber definitiv auf die zweite Halbzeit seiner Amtszeit zu.