Kahlaer Kinder haben den direkten Draht zum Weihnachtsmann

Kahla. Weihnachtsmarkt musste ausfallen. Jetzt bringt der Kahlaer Verein „Purzelbude“ mit einem Wunschbriefkasten vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt

Es hätte so schön und romantisch werden sollen: Begleitet von zarten Elfen sollte der Weihnachtsmann am Wochenende auf dem Kahlaer Markt in der Kutsche vorfahren und höchstpersönlich die Wunschzettel der Kinder entgegen nehmen. Mehr noch, in der hereinbrechenden Dunkelheit sollte sich unter dem großen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz ein Dutzend oder mehr rotbemäntelter Männer - und vielleicht auch Frauen - treffen und zur großen Weihnachtsmann-Parade durch die Stadt aufmachen. Wenn Claudia Seibel davon erzählt, was am letzten Wochenende in Kahla hätte los sein können, leuchten ihre Augen noch immer. „Aber es hat nicht sollen sein“, sagt sie etwas wehmütig. Denn der Weihnachtsmarkt, der die stimmungsvolle Kulisse für das Treffen der Kahlaer Kinder mit dem Weihnachtsmann sein sollte, wurde - coronabedingt - von der Stadt abgesagt. „Beim Blick auf die hohen Infektionszahlen war das die einzige, richtige Entscheidung“, ergänzt die Chefin des Vereins Purzelbude, der sich wieder allerhand ausgedacht hatte, um Freude und Glitzern in die Kahlaer Kinderaugen zu zaubern.

Damit die Weihnachtswünsche der Mädchen und Jungen dennoch an die richtige Adresse gelangen, haben die fantasievollen Vereinsmitglieder nachgedacht und die schöne Idee eines „Wunschzettel-Briefkastens“ in die Tat umgesetzt. Seit Montagvormittag steht dieser nun unter der Weihnachtsfichte auf dem Markt und wartet auf Post der Kahlaer Kinder. „Da ist in der Hauptsache Michael Streipart zu danken, der sich dabei wieder übertroffen hat“, sagt Seibel. Dreieinhalb Tage hat der geschickte Mann gesägt, geschraubt und gemalt, bis aus ein paar Brettern Lindenholz ein stattlicher hölzerner Briefkasten wurde. Damit der sich mit einer lustigen Weihnachtsmannfigur schmücken kann, hat Streipart sogar zum Schnitzmesser gegriffen. Das Holz, so berichtet er, stamme von einer 150 Jahre alten Linde, die in Kahla einem Hausbau weichen musste.

„Von Montag bis Freitag, jeweils r9 bis 18 Uhr steht der Wunschzettel-Briefkasten auf dem Marktplatz. Über’s Wochenende findet er dann seinen Platz an der Gaststätte Rosengarten, damit nicht Unbefugte ihn beschädigen“, erklärt Michael Streipart. Hier wie dort können die Kinder ihre Wunschzettel und Briefe an den Weihnachtsmann einwerfen. „Allabendlich wird der Briefkasten geleert und seine Fracht ins Weihnachtsmannbüro gebracht, das sich am Fuße des Dohlensteins befinden soll“, weiß Bürgermeister Jan Schönfeld zu berichten. Fleißige Wichtel würden die Beantwortung der Weihnachtspost übernehmen, versichert er.

Auch wenn schon jetzt klar ist, dass es in diesem Jahr keine große Weihnachtsfeier im Rosengarten für die Kindergartenknirpse und Grundschulkinder geben wird, so will Claudia Seibel doch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Weihnachtsmann persönlich die Kinder besuchen kann. „Vielleicht kann er mit seiner Kurtsche und den Elfen wenigstens einmal alle Kindergärten und Schulen anfahren und den Kindern winken“, sagt sie. Den Kindern der Stadt Freude und Freizeitangebote zu machen, mit diesem Ziel sei der Verein „Purzelbude“ schließlich vor gut 15 Jahren gegründet worden. Mit Kinderturnen und -tanz habe es angefangen. Dann kamen Kindertheater dazu sowie Feste. Seit 2020 organisiert Claudia Seibel mit ihren Mitstreitern einen bunten Halloween-Umzug in Kahla.

Gefragt, was sie auf ihren Wunschzettel schreiben würden, müssen Claudia Seibel, Michael Streipart und der Bürgermeister nicht lange überlegen: „Dass wir endlich wieder alles machen können, Stadtfest und Weihnachtsmarkt und mehr, was den Kahlaern gefällt“, sagt Schönfeld. „Ich wünsche mir, dass das Leben wieder normal wird, dass die Leute wieder normal werden und aufhören zu schimpfen und sich aufzuregen“, ergänzt Claudia Seibel. „Und dass wir alle gesund bleiben, das ist doch das Wichtigste“, sagt Michael Streipart.