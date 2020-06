Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kahlaerin gewinnt Tablet bei Quiz-Show des MDR

Auch wenn es nur ein kurzer zweiter Auftritt am Sonnabend war für Antje Arnold (44) in der MDR-Sendung „Quickie“, ihrem jüngeren Sohn Thommy (9) konnte sie den Wunsch nach einem Tablet erfüllen. Nach der siebten Frage der Quiz-Show war Schluss für die Frau aus Kahla. „Mit Ruhm hatte ich mich bei der Frage nicht gerade bekleckert. Egal, Hauptsache es hat mit dem Geschenk für meinen Jüngsten geklappt“, sagte sie. Dennoch konnte sie wieder lachen. Sie saß, wie schon in der Vorwoche, mit ihrer Nachbarin und Freundin Jacqueline Frank am Fernsehgerät und verfolgte die Sendung. Aufgezeichnet wurden die beiden Folgen mit der Kandidatin aus Kahla schon Anfang Mai in einem Studio in Magdeburg. Ihren Auftritten vor der Kamera konnte sie trotzdem viel Gutes abgewinnen. „Ich hatte in der vergangenen Woche nach dem ersten Teil der Sendung gespürt, dass ich in der Öffentlichkeit plötzlich stärker wahrgenommen wurde. Da haben mich Leute gegrüßt, die ich bis dahin gar nicht so kannte. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das für berühmte Leute sein muss, die regelmäßig in den Medien präsent sind“, sagte die 44-Jährige.

Den tragbaren Computer nutzt Thommy schon. Dann schrieb der Neunjährige ein neues Kapitel bei „Quickie“. Er war das erste Kind überhaupt, dass mit in die Show durfte. Und Thommy sah man sogar einige Male über den Bildschirm flimmern, zusammen mit seinem Vater Matthias (46).