Kaugummiautomat aufgebrochen - Einbruch - Unfall mit Transporter

Saale-Holzland-Kreis Polizeinachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis.

Kaugummiautomat aufgebrochen

Unbekannte haben am Montag gewaltsam einen Kaugummiautomaten im Goetheweg in Stadtroda aufgebrochen und den Inhalt entwendet. Laut Polizei brannten die Täter die Scheibe auf und gelangten so an die Kaugummis. Diese hatten einen Wert von etwas 100 Euro. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

Einbruch in Wohnhaus

Am Markt in Kahla sind erneut Unbekannte in ein Wohnhaus eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Hausmeister Hebelspuren an der Hintertür zum Innenhof fest.

Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keine Person feststellen, die sich widerrechtlich in dem Gebäude aufhielt. Es wurde auch nichts aus dem Wohnhaus entwendet und lediglich Sachschaden durch die gewaltsame Öffnung verursacht.

Unfall mit Verkaufstransporter

Eine Frau hat mit einem Verkaufstransporter für Backwaren einen Unfall in Dornburg verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war sie in der August-Bebel-Straße unterwegs und vergaß, vor dem Losfahren den Verschluss des Ladenaufbaus ordnungsgemäß zu schließen.

Somit wurden zwei Hausfassaden und geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Auch der Verkaufstransporter erlitt nicht unerhebliche Beschädigungen.

