Fast im Minutentakt geblitzt: Hunderte Temposünder auf A9

Fast im Minutentakt geblitzt: 380 Temposünder auf A9

Mittwochnachmittag und auch am Abend kontrollierte die Autobahnpolizei auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Es wurde eine Vielzahl von Geschwindigkeitsverstößen beinahe im Minutentakt festgestellt.

380 Verkehrsteilnehmer hatten sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten. 42 Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie von Amtswegen aufgefordert werden, ihren Führerschein abzugeben. Zudem werden insgesamt 204 Bußgeldbescheide erteilt. 176 Fahrer kommen mit einem Verwarngeld davon. Diese Maßnahmen führen - so hofft die Polizei - bei den ermittelten Fahrern zu einem Umdenken ihrer Fahrweise.

Busse illegal auf A9 unterwegs

Kinder schlagen sich

Zu einer Körperverletzung zwischen einem 11-jährigen Jungen und einem 14-Jährigen kam es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr, in der Karl-Marx-Allee in Jena. Als sich der Jüngere in Höhe des Bolzplatzes befand, beleidigte ihn der 14-jährigen. Daraufhin erwiderte der Jüngere die Beleidigungen und es kam zum Streit, dem sich eine Rauferei anschloss. Beide Jungen blieben unverletzt und wurden von Polizeibeamten an in ihre Eltern übergeben.

Schmierereien

Am Löbdergraben in der Jenaer Innenstadt haben unbekannte Täter mehrere Graffiti an einer Fassade angebracht. Dies teilte am Mittwoch der Hausmeister der Polizei mit. In den Farben pink, orange, gelb und rot erstreckten sich die teilweise unleserlichen Schriftzüge über die Hauswand.

Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen

Ein 27-Jähriger wurde Mittwochnachmittag in der Stadtrodaer Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Mit dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss gegen den Mann erstattet.

Betrügerisches Gewinnversprechen

Einen großen Lottogewinn versprach am Mittwoch ein Unbekannter einer Frau aus Rothenstein. Telefonisch teilte der Mann mit, dass ein Gewinn von über 37.000 Euro auf die Frau warte, wenn diese eine Gebühr von 1000 Euro bezahlt. Der Gewinn blieb aus, da die Frau richtigerweise von einer Betrugsmasche ausging und die 1000 Euro nicht bezahlte.

