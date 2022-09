Kinderanteil im Saale-Holzland liegt über dem Durchschnitt

Eisenberg. Unter-15-Jährige machen im Saale-Holzland einen Anteil von 13,1 Prozent aus

Die Zahl der Kinder ist in Thüringen in den vergangenen Jahren wieder leicht gestiegen. Der Saale-Holzland-Kreis gehört zu den Thüringer Landkreisen mit überdurchschnittlichem Kinderanteil. Zum Ende des Jahres 2021 lebten im Saale-Holzland 3969 Kinder im Alter bis sechs Jahre (das sind 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung) sowie 6824 im Alter bis 15 Jahre (8,3 Prozent). Zusammen ergibt das einen Anteil von 13,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung im Landkreis. Der Landesdurchschnitt liegt bei 12,9 Prozent. Von den Thüringer Landkreisen verzeichnet das Eichsfeld mit 14,6 Prozent den höchsten Kinderanteil, die kreisfreie Stadt Suhl mit 10,6 Prozent den niedrigsten Kinderanteil.