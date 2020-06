Kleine Flutwelle setzt Nerkewitz in Schrecken

Binnen weniger Minuten hatte sich am Sonntagnachmittag in Nerkewitz (Saale-Holzland-kreis) bei Regen die Dorfstraße in einen Fluss verwandelt. In 20 Minuten waren mehr als 20 Liter Regen /Quadratmeter niedergegangen. Wassermassen und Schlamm hatten sich über Felder, den Sportplatz und Gärten ins Tal gewälzt und die Dorfstraße und mehrere Gehöfte in einem Teil des Ortes überschwemmt. Gemeinsam hatten die Dorfbewohner am Sonntag und Montag den Schmutz weggeräumt. Gemeindearbeiter Stefan Heyne hat den Schlamm mit dem Multicar weggefahren.