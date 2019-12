Kleines Dorf kommt groß raus mit MDR Jump

Eigentlich hatte Carla Meierl, Bürgermeisterin von Thierschneck, am Montag gar keine Zeit. Denn sie hatte die Rentner ihres kleinen Dorfes zur Weihnachtsfeier eingeladen, wollte mit ihnen bei Kaffee und Stollen ein Schwätzchen halten. Und dann musste sie sich doch für eine Weile entschuldigen, denn ein Radio-Team von MDR Jump hatte sich kurzfristig zum Besuch angemeldet.

„Die Radioleute wollen sich umschauen, wollen sich ein Bild von unserem Dorf machen, denn sie werden am vierten Adventswochenende ja mit noch mehr Leuten und Technik und Künstlern nach Thierschneck kommen. Schließlich haben wir den letzten freien Termin der Weihnachtsmarkttour von MDR Jump gewonnen“, erklärte sie lachend. „Mancher hat uns das ja nicht zugetraut, aber, wir haben es geschafft, haben Bernburg und Reichenbach im Vogtland aus dem Rennen geworfen.“ Kräftig dabei geholfen haben Sascha Gänß, Chef des Lindenfestvereins, und zehn Thierschnecker, „von denen jeder Krach für Zehne gemacht hat“.

Mit Witz, Charme und Weihnachtshut

Passiert war das am Sonnabend auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt, wo die Bewerber sich in der Fernseh-Liveshow des MDR „Weihnachten bei uns“ vorstellen mussten. Mit Witz, Charme und Weihnachtshut hatte Carla Meierl da nicht nur die Moderatoren begeistert, sondern auch das Fernsehpublikum. „Schon das Bewerbungsvideo aus Thierschneck war der Hammer, aber Carla Meierls Auftritt in unserer Show war unglaublich“, sagte Moderatorin Sarah von Neuburg.

Keine Burg, aber Menschen, die zueinanderhalten

Die Bürgermeisterin hatte mit Humor für ihr „kleines gallisches Dorf“ in Thüringen geworben, das zwar „keine Schlösser und keine Burgen hat“, dafür aber „eine alte Linde, eine schöne kleine Kirche und Menschen, die zusammenhalten“. Auch stand für sie außer Frage, dass ihr kleines Dorf am Rande und sein rundherum „handgemachter Adventsmarkt, der nur einen Tag lang stattfindet“ allemal mehr Aufmerksamkeit verdient hätten als Städte, in denen wochenlang Weihnachtsmärkte veranstaltet werden, „auf denen sowieso nur Sachen verkauft werden, die eigentlich niemand braucht“. Dafür bekam sie vom Publikum in Erfurt kräftigen Beifall – und am Ende auch von den TV-Zuschauern.

Phillip Dittberner, Millé und Jessica Wahls sind dabei

Bei der Telefonabstimmung votierten 37,27 Prozent der Anrufer dafür, die Jump Radio-Show mit buntem Weihnachtsprogramm und bekannten Künstlern wie Phillip Dittberner, Millé und Jessica Wahls von den No Angels in das 106-Seelen-Dorf im nördlichsten Zipfel des Saale-Holzland-Kreises zu schicken.

Dort wird nun noch ein bisschen mehr aufgedreht. „Wir wollen schließlich gute Gastgeber sein für das MDR Jump-Team und die hoffentlich zahlreichen Besucher, die deshalb am 21. Dezember zu uns nach Thierschneck kommen werden. Auf die Mitglieder unseres des Lindenfestvereins, ihre Ideen und ihr Engagement kann ich mich verlassen, dass wir noch ein paar Sponsoren finden, hoffe ich“, sagte Meierl.