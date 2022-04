Klimaneutralität in Jena bis 2035: ambitioniert, aber machbar

Jena. Einen Klimatag veranstaltete die Initiative „Klimaentscheid Jena“ – Ziel war es, Bürger in den Prozess einzubeziehen.

Das Ziel steht: Klimaneutralität bis 2035. Mit einem Bürgerbegehren hatte die Initiative des „Klimaentscheid Jena“ alles ins Rollen gebracht. Seit der Stadtrat im Juli 2021 dieses Begehren angenommen hat, wird am Klima-Aktionsplan gearbeitet. Die Target GmbH, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, wurde mit der Erarbeitung eines Maßnahmenpakets beauftragt, mit dem das Jenaer Klimaziel erreicht werden soll.

Gunar Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck im Gespräch mit Workshop-Teilnehmern beim Klimatag. Foto: Jördis Bachmann

Beim Klimatag, der am 24. April in den Räumen des Christlichen Gymnasiums in Jena-Nord von den Akteuren des Klimaentscheids veranstaltet wurde, war auch Target-Geschäftsführer Tobias Timm anwesend, er machte deutlich, dass einer der wichtigsten Bausteine die Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger sei. Man müsse in der Zivilgesellschaft das Bewusstsein für Maßnahmen zum Klimaschutz steigern, so Timm.

Der Klimatag sollte hierzu ein Beitrag sein. Ziel war es, die Jenaer in den Prozess einzubeziehen. Bürger waren aufgefordert, Ideen einzubringen, die dazu beitragen könnten die Klimaneutralität zu erreichen. Dazu wurden Workshops durchgeführt, die teilweise in regen Diskussionen mündeten.

Reinhard Guthke von der Bürgerenergie Jena antwortete auf die Frage, ob das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 überhaupt realistisch sei: „Technisch und finanziell ist es möglich, wenn wir Energie einsparen und verstärkt auf erneuerbare Energien setzen.“ Die größte Hürde sieht er jedoch dabei, die Menschen mitzunehmen.

Reparieren statt Wegwerfen: Auch das Repariercafé leistet seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Hier repariert Frank Müller eine Bluetooth-Box für einen Besucher des Klimatages. Foto: Jördis Bachmann

Gunar Schmidt, Geschäftsführer der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck, nannte das Jenaer Klimaziel ambitioniert. Die Stadtwerke würden bei diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen. Er nannte Energiemanagementsysteme oder Energieaudits bei Unternehmen als nötige Schritte. Vor allem Wärmethemen müssten im Fokus stehen. Für Fragen stand er den anwesenden Jenaerinnen und Jenaern zur Verfügung. Vor Ort waren auch Initiativen wie das Repariercafé, die Foodsharing-Initiative, der ADFC sowie der Nabu.

Sobald der Klimaktionsplan stehe, sagte Tobias Timm von der target GmbH, würden alle auf Jena schauen. Dann komme es darauf an, ob man die Menschen mitnehmen könne.

Ideen und Anregungen zum Thema können Bürger unter www.klimaentscheid-jena.de abgeben.