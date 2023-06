Klopapier aus DDR-Zeiten: Museum in Hummelshain zeigt Toiletten-Ausstellung

Hummelshain. Das Tante-Irma-Museum Hummelshain beschäftigt sich in einer neuen Ausstellung mit der Geschichte der Toilette. Zu sehen sind auch lokale Exponate aus DDR-Zeiten.

Was machen Menschen, wenn sie „Müssen“? Es ist diese Frage, die in der neuen Sonderausstellung „Wohin selbst der Kaiser zu Fuß ging...“ im Tante-Irma-Museum in Hummelshain beantwortet wird. Wie Rainer Berthelmann sagt, hat der Museumsclub für die Schau circa 100 Exponate aus dem vergangenen Jahrhundert zusammengetragen.

„Die Geschichte der Toilette reicht bis zu den alten Römern zurück“, sagt Rainer Berthelmann. Selbst eine Wasserspülung sei damals schon Standard gewesen, ebenso die heute kontrovers diskutierte Unisex-Toilette. „Im Mittelalter ist die Technik der Entsorgung dann in Vergessenheit geraten. Auch wegen der vielen Kriege war es der letzte Gedanke der Menschen, wo sie hingehen, wenn sie Müssen“, so Berthelmann.

Einstmals innovative Toilette im Jagdschloss

Spätestens im 19. Jahrhundert habe es dann wieder eine „Hygieneentwicklung“ gegeben, in England setzte sich die Toilette mit Wasserbehälter durch. Und hier gibt es wiederum einen lokalen Bezug: Ein frühes Modell solcher Toiletten habe es im Neuen Jagdschloss Hummelshain gegeben. Bis heute kann es dort besichtigt werden.

Aus dem benachbarten ehemaligen Jugendwerkhof hat Rainer Berthelmann eine Toilette, Seifenspender und eine Hakenleiste aus DDR-Zeiten geborgen. Diese sind ebenso in der Sonderausstellung zu sehen wie bedrucktes Toilettenpapier aus der DDR. „Ich hatte mir erhofft, in der Umgebung noch etwas mehr historische Toilettenausstattung zu finden, beispielsweise einen Donnerbalken“, sagt Berthelmann.

Klempner-Werkzeuge werden vorgeführt

Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausstellung hat das Tante-Irma-Museum auch von drei Klempnern bekommen: Wolfgang Liebert aus Neustadt, Renato Koch aus Bucha bei Neustadt sowie Stefan Polenz aus Lehesten (Saale-Orla-Kreis). Deshalb sind auch viele Werkzeuge zu sehen, die bei der Installation von Toiletten verwendet werden oder wurden. Stefan Polenz werde bei der Vernissage am Sonntag, 11. Juni, zeigen, wie mit diesen Werkzeugen gearbeitet wird.

Die Idee zu der Sonderausstellung resultiert laut Rainer Berthelmann übrigens aus Anregungen von Gästen des Museums. Ein Toiletten-Quiz soll ihnen nun bei einem Besuch weiteres Wissen vermitteln. Geklärt wird unter anderem, warum sich Stasi-Chef Erich Mielke einst persönlich in die Konstruktion von Toilettensitzen einschaltete.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 11. Juni, um 14 Uhr eröffnet. Das Tante-Irma-Museum Hummelshain ist sonntags von 14 bis 16 Uhr oder auf Anfrage geöffnet, der Eintritt frei.