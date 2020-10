Knifflige Phase beginnt am Rothensteiner Tunnel

Es ist in mehrfacher Hinsicht in den nächsten Monaten Geduld geboten, blickt man auf die Tunnelbaustelle in Rothenstein. Pendler müssen sich auf eine längere Umfahrung der Bundesstraße 88 einstellen, Anwohner im Ortsteil Oelknitz müssen die Verkehrsbelastung erdulden. Und die Tunnelbauer stellen sich auf knifflige Wochen ein. Eins ist aber klar: Mit einer Fertigstellung der Ortsumgehung Rothenstein an der B88 ist erst Anfang 2022 zu rechnen.

Von Norden her ist schon einiges geschafft. 300 Meter lang ist der Tunnel bereits. Die Sandsteinschichten, die sich zum Rothensteiner Felsen auftürmen, liegen kompakt übereinander. So musste bis Anfang des Jahres mit Sprengstoff gearbeitet werden. Was nach den geordneten Explosionen herausgebaggert wurde, ähnelte der feinkörnigen Masse am Urlaubsstrand. „Übrig geblieben ist Sand. Wenn mal ein faustgroßer Stein vorhanden war, war das viel“, sagt Frank Kummer von der Ingenieurgemeinschaft RPI-München GmbH, die den Tunnelbau überwacht. Er führt über die Baustelle.

Innenausbau von Norden läuft

Mit einem ersten Schalwagen haben sich die Tunnelbauer schon knapp 100 Meter vorgearbeitet. Mit Hilfe dieses Geräts wird die Innenwand Stück für Stück betoniert. Weiter hinten, 200 Meter tief im Tunnel, bringen die Arbeiter auf einem weiteren Schalwagen die Stahlbewehrung an, auf die später der Beton gegossen wird. Jede Woche werden so zehn Meter geschafft.

Das Südportal für den Tunnel ist teilweise schon sichtbar. Anfang nächster Woche werden per Felsfräse Gesteinsscheiben herausgelöst. Foto: Katja Dörn

Komplizierter gestaltete es sich im Süden. Zehn Meter trennen den nördlichen Vortrieb von der Tunnelwand im Süden. Ein direkter Durchbruch wäre aber sinnlos, will man doch die Autofahrer nicht in eine enge Kurve führen. Denn direkt am Südportal ist nicht viel Platz: Die Saalebahn rauscht nur wenige Meter weiter unten entlang. So führt die Tunnelröhre schleifend auf die künftige Trasse in Richtung Rudolstadt, was zusätzliche 90 Meter Vortrieb von Süden bedeutet.

Beengte Verhältnisse am Südportal

„Hier ist es sehr beengt, man kann nur mit einem Gerät arbeiten“, beschrieb zuvor Stephan Saalfeld, Referatsleiter Straßenneubau im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, die Schwierigkeiten. Vor Ort zeigt sich das: Von der früheren Bundesstraße ist nicht mehr viel übrig. Das alte Hangbauwerk der B88 ist teilweise abgerissen. Nun werden am Felsen Widerlager angebracht, vier an der Zahl, die weiteren Platz verbrauchen. Sie aber sind wichtig, „um das Tortenstückchen zu halten“, sagt Ingenieur Kummer.

Denn man stelle sich vor: Das Tortenstück ist die Gesteinsschicht zwischen Tunnelröhre und Felswand. Wenn der Tunnel über eine leichte Kurve hinaus führt, wird diese immer schmaler. Am Ende bleibt eine Art Tortenspitze, die umzustürzen droht. Die Widerlager sichern die Stabilität, erläutert er.

Insgesamt vier Widerlager sollen für die Stabilität des Gesteins am Südportal sorgen. Das Baufeld ist in diesem Bereich sehr eng. Foto: Katja Dörn

Während das vierte Widerlager noch fertiggestellt wird, kann weiter hinten nun endlich mit dem Vortrieb von Süden begonnen werden. Ab kommender Woche rücke ein Bagger mit Felsfräse an, um 60 bis 80 Zentimeter große Scheiben aus dem Berg zu lösen. „Sechs bis acht Wochen dauert der Durchschlag“, sagt Planer Saalfeld. Somit wäre theoretisch vor Weihnachten der Durchbruch erzielt. Allerdings: „Wir müssen schauen, wie das Gestein reagiert.“

Beim Abriss der Stützwand vor einem Jahr trat bereits unerwartet Schichtenwasser aus. Die Gesteinsfestigkeit schwankte stark, was auch durch Probebohrungen nicht ersichtlich war. „Wir können nicht in den Berg schauen“, sagt auch Frank Kummer.

Er zeigt auf die Saale, „die nicht umsonst einen Knick macht“. Der Rothensteiner Felsen sei einst ein Prallhang gewesen, an dem der Fluss Gesteinsschichten abtrug. „Die Geologie hat sich stark verändert“, sagt Kummer. So müssten die kommenden Wochen abgewartet werden, wie gut der Vortrieb gelingt. Bergmänner wissen: Vor der Hacke ist es dunkel.

Rohbau dauere noch etwa ein Jahr

Da das Südportal aufgrund der geologischen Bedingungen komplett umgeplant werden musste und die beengten Verhältnisse vor Ort die Arbeitsgänge stärker als gedacht erschweren, verschiebt sich die Einweihung der Ortsumfahrung. Vor Baubeginn wurde mit der Streckeneinweihung im Frühjahr 2021 gerechnet.

Der vorläufige Zeitplan besagt nach Auskunft von Stephan Saalfeld nun dies: Bis Ende 2021 steht der Rohbau des Tunnels. Die Tunneltechnik, die jetzt ausgeschrieben wird, werde ab Mitte kommenden Jahres eingebaut.

Danach ist ein Probebetrieb notwendig, in den auch die Freiwillige Feuerwehr von Rothenstein mit eingebunden werde. Die Fertigstellung, so der Vortrieb von Süden planmäßig erfolgt, ist im Januar/Februar 2022 geplant. „Wir sehen uns auf einem guten Weg“, sagt der Planer.