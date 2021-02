„Königinnen“ der Saaleregion verdienen mehr Aufmerksamkeit

Die kleine Dorfkirche in Mennewitz (Saale-Holzland-kreis) beherbergt einen Schatz: die 1745 von Justinus Ehrenfried Gerhard, dem Silbermann Thüringens, gebaute Orgel. Sie ist noch im barocken Originalzustand erhalten, bedarf jedoch dringend einer Restaurierung. Pfarrer Stefan Elsässer hofft, dass die Orgel in diesem Jahr , in dem die Orgel das Instrument des Jahres ist, mehr Aufmerksamkeit bekommt, damit die Kirchgemeinde Unterstützer für ihr Sanierungsprojekt findet.